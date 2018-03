François Swaby pone el reggae en el Firpo

El fútbol es un solo idioma y por eso a François Swaby no le importa para nada el que no sepa hablar español. Se defiende con su inglés y eso le ha bastado para anotar goles ya con el Firpo.El jugador de 28 años llegó como refuerzo extranjero para el Luis Ángel Firpo, procedente del Humble Lions de Jamaica, y se está convirtiendo en uno de los referentes para el cuadro usuluteco.Su interés por jugar en El Salvador nació porque quería probar una liga más profesional y competitiva, para buscar mejores oportunidades donde pueda militar a futuro. Profesionalmente los toros se han convertido en su tercer equipo.Swaby considera que el idioma no es un obstáculo para ningún jugador y menos para él. En el cuadro Usuluteco se siente bien a pesar de no hablar español. “Al inicio si es un poco difícil estar en un país donde se habla español. En el Firpo el profe (Ramón Sánchez) ha tratado de explicarme unas palabras, he aprendido algunas palabras básicas en el equipo”, externó el jamaicano.Más que el idioma, a Swaby le ha costado más el cambio de clima y la técnica del fútbol cuscatleco.“En El Salvador el fútbol es más técnico a diferencia de mi país y ahora solo me adapto para jugar bien”, explicó.El artillero confesó que no es primera vez que vive una crisis económica dentro de los equipos en los que ha jugado. También en el Humble Lions le dejaron de pagar por un tiempo, como sucedió en el Firpo durante el arranque del Apertura 2017. Pero François afirma que esto no debe afectar el rendimiento de los jugadores, aunque no es una situación normal.“Estoy acá para jugar al fútbol, anotar muchos goles para mi equipo. Acá son exigentes los aficionados, pero trato de hacer siempre lo mejor dentro del terreno de juego”, expuso.Pero no todo es fútbol para el oriundo de Jamaica. Como todo buen extranjero ya probó las pupusas y tiene sus preferidas: “Las pupusas (carcajada)... me gustan mucho las de queso, amo el queso, son ricas”.Asegura que El Salvador es un buen país y que le ha sorprendido la belleza de las usulutecas: “¡Oh good!, son hermosas (carcajada) son sexis".