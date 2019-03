Frank Velásquez: "Volver a selección no es decisión mía"

Frank Velásquez, exjugador de la selección de fútbol playa, habló con Grupo LPG Deportes sobre su debut en la liga profesional de Costa Rica y de la Azul, de la que no forma parte desde hace años.

El exgoleador de la escuadra nacional, que hizo historia en el Mundial de Rávena 2011, junto a los "Guerreros de Playa", juega hoy en el Leones Indomables de la liga tica, con los que se estrenó con triplete y triunfo.

En esta entrevista, Frank habla de su adaptación a Costa Rica, el progreso de los centroamericanos de cara al Premundial, el retorno de Agustín Ruiz a la Azul y de su deseo de volver a representar al país a nivel de selecciones.

¿Cómo va tu experiencia en la liga de fútbol de Costa Rica?

Esta liga es la única que es profesional en CONCACAF y ahora están aceptando extranjeros para crecer y eso es bueno. La primera sede fue en la Federación de Fútbol, han hecho una cancha de arena artificial, es como piedra molida. Como mi equipo es el campeón inauguramos el torneo, había mucho frío y así no estaba fácil. Se juegan seis equios por grupo, aunque en el nuestro van los más fuertes.

¿Cómo te sientes en tu debut en la liga de fútbol playa de Costa Rica?

Nuestro primer rival se llama Matapalos, que no fue fácil, porque ya fueron campeones también. Acá el equipo juega más con los porteros, me tocó ayudar más defensivamente, porque jugué entre ala y cierre (defensa). En el segundo partido con Puntarenas también jugué así. Se juega una vez al mes, en abril nos toca la otra y también habrá una copa.

Contanos de tu debut...

Hice un buen debut, había mucha expectativa. No quedé mal, había varios medios y hasta me entrevistaron de un medio de México. Acá juego yo, un chapín, dos canadienses y dos de Francia. Con más extranjeros se pondrá mejor y Costa Rica está dando el ejemplo. Soy el único extranjero de mi equipo, por ahora.

¿Cómo te tomas el regreso de Agustín Ruiz a la selección de fútbol playa?

Siempre he dicho que él tiene su vida y es su decisión, siempre voy a ser amigo de él. Él tiene su familia y toma sus decisiones y es bueno apoyarlo, ha sido un buen amigo y hasta hemos salido al extranjero juntos. Si regresa es bueno porque está representando al país y es un referente del fútbol playa.

Para la selección es una gran oportunidad tener al Tin, ¿pero a ti te han contactado para saber si quieres regresar?

El último torneo que jugué fue cuando vino Portugal a competir al país, de ahí no he tenido contacto con nadie. Nadie me dice nada.

En el momento en que dejas de ser llamado es porque hiciste críticas... A estas alturas y con el Premundial a la vista, ¿te interesaría volver?

Yo solo dije lo que era verdad y ya no me convocaron. Yo siempre he seguido jugando y ahí ya no es decisión mía. No sé qué decir porque sigo jugando, siempre hay equipos que me llaman y sigo jugando en el extranjero.

No soy entrenador ni directivo para hacer una convocatoria, solo soy un jugador.

En un caso hipotético, en el que te llamaran, ¿qué responderías?

Es que cualquiera quisiera estar en la selección. Ahí es decisión de ellos, no se puede decir algo, si ya pasaron otros premundiales y no me tomaron en cuenta.

¿Le has dado seguimiento a la selección? ¿Has hablado con los jugadores convocados actualmente?

Ahí no mucho, es que ahí las convocatorias las hace el profe y no tengo mucho seguimiento. En Costa Rica tuve más seguimiento de ellos, viendo sus entrenos, a los jugadores con más potencial.

¿Y cómo ves a los ticos de cara al Premundial?

Costa Rica, como se ve, va a ser fuerte en el premundial.

¿Ha crecido el nivel de ellos, desde tu óptica?

Sí, porque llevan juventud con talento y gente de experiencia que tienen. Han contratado a un entrenador brasileño de buen nivel y encima la liga que han armado, están motivados.