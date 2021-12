Frank Velásquez: "Ha sido un año increíble

Para Francisco Hernando Velásquez, reconocido en el planeta de fútbol playa como Frank Velásquez, el 2021 dejó inmejorables sensaciones para esa modalidad en nuestro país y que ha marcado un reinicio en su camino mundialista tras coronarse campeón de la CONCACAF por segunda vez en su historia y asistir tras ocho años de ausencia en Rusia a su quinta Copa del Mundo.



¿Cómo ha tratado a Frank Velásquez este años 2021 ?

Ha sido un año con muchas cosas buenas, de muchas experiencias y de muchas enseñanzas, también hubo cosas malas porque así es la vida, pero en lo personal ha sido un año increíble, eso a pesar que tuvimos en el camino algunos problemas (personales) pero siento que logramos salir de una mala racha con la selección de no poder asistir por ocho años a un Mundial de fútbol playa y también de poder volver a estar entre las mejores selecciones del mundo y estar primeo en la zona de la CONCACAF.



Entre esos momentos vivimos en el año, ¿cuál ha sido lo mejor y lo peor con que te quedas del 2021?

Lo mejor sin duda es que desde el 2013 logramos volver a vivir, a sentir y disfrutar una Copa del Mundo en la modalidad de fútbol playa luego de soportar una racha de ausencia de cuatro mundiales seguidos de no poder asistir a un Mundial. De lo que quisiera olvidar es ese hecho que en el Mundial de Rusia siempre tuvimos un buen inicio de cada partido pero que no fuimos capaces de sostenerlo para evitar esas tres derrotas que sufrimos ya que estuvimos en lo que muchos le llamaron el grupo de la muerte, y eso definitivamente nos quedó como experiencia, así es la vida, pero como lo he dicho antes, este años nos brindó alegrías y también resultados negativos que nadie esperaba.



¿Qué espera Frank Velásquez del 2022?

Espero que el nuevo año nos brinda nuevas oportunidades en selección mayor ya que a falta de competencia de selecciones para ese año todo se centrará en competencias de clubes, en torneos de ligas, estoy hablando actualmente de eso con algunos equipos fuera de El Salvador, especialmente de Europa donde cabe la posibilidad de jugar allá el próximo año, espero en Dios que esa oportunidad salga y esperando seguir practicando este deporte que ha sido lindo conmigo y que retomé de nuevo la liga nacional que siempre queríamos en el país gracias al aporte del INDES, donde esperamos que para el otro año participen en ella más equipos, espero también que el fútbol playa siga creciendo acá y siga saliendo más talentos en esta modalidad.



¿Podemos conocer algo de esas ofertas que te han llegado de Europa?

Por el momento solo tengo la invitación de un torneo de fútbol playa que se realizará el otro mes en Miami donde estarán los mejores jugadores del mundo de esta especialidad como Ozu Moreira de Portugal, es un torneo promovido por la Federación de los Estados Unidos donde participarán muchas estrellas de esta especialidad. Lo que pasa es que cuando vine del Mundial de Rusia tuve contactos para poder ir a jugar a la liga mayor de Portugal de fútbol playa para el 2022. Sabemos que Portugal tiene una de las mejores ligas del Mundo, pero que Rusia tiene la mejor del mundo y ya tuve acercamiento con un equipo de allí, pero por ahoga solo están torneo en Miami y creo que vamos a comenzar el año jugando fútbol playa.



¿En qué fecha jugarán ese torneo?

Será en la primera semana de enero, entre el 8 o 9 de enero, Moreira jugará en el mismo equipo en que me han invitado, es un trabuco de jugadores de todo el mundo y en Miami ya están promocionando el fútbol playa, por sus canchas y por la pasión, los mejores torneos se juegan en Virginia y en San Diego, California, ahora Miami quiere explotar eso, por su clima.



¿Qué falta para concretar la posibilidad que juegues en Portugal?

Hay que esperar el verano en Portugal que comienza de junio hasta agosto o septiembre, por el momento no hay liga, ellos están planificando contactar a los posibles jugadores y el tiempo que uno tiene para ir a jugar allá, lo importante es que ya me contactaron para ir a jugar, mientras uno juega más en el año ya salen más oportunidades de salir a jugar.



¿Habrá oportunidad de ver a la Selecta de playa jugar en nuestro país el otro año?

Nosotros como selección esperamos que se hagan torneos invitaciones, por allí podemos estar en la liga nacional, pero como selección la Semana Santa era ideal, mucha gente se pregunta porqué no se hace de nuevo, antes vinieron selecciones de gran nivel y ahora El Salvador es considerado como una de las mejores del mundo, creo que sería lindo jugar en esa época, la gente iría, pero la pandemia la ha alejado y espero que el 2022 sea el año ideal para revivirla.



¿Seguiremos viendo a Frank Velásquez para la siguiente eliminatoria mundialista?

Espero en Dios que sí, siempre me mantengo bien físicamente, soy una persona que no tengo vicios y trabajo fuerte para mantenerme siempre bien, para el Mundial me había preparado bien para ser el mayor goleador de la CONCACAF, me entregué mucho y me estoy cuidando para participar en la próxima eliminatoria y deseo asistir a mi sexto Mundial de playa y no esperar otros ocho años para asistir de nuevo, hay que trabajar duro para mantenerse donde estamos, ser campeón de CONCACAF no es fácil porque las otras selecciones también están trabajando fuerte.