Francois Swaby ya encontró los goles con el Firpo

El delantero jamaicano Francois Swaby, refuerzo del Firpo para el Apertura 2017, pasa un por momento de forma ideal que le permitió el miércoles aprovechar su titularidad ante el Dragón, retribuyendo la confianza con un tanto, que significó el 3-0 sobre los mitológicos.Swaby llegó al cuadro manudo como el último foráneo del club, motivo por el que no debutó en las fechas iniciales de este Apertura 2017. Aún así, ya con la oportunidad de mostrar su talento, el caribeño dio sus primeros aportes con la camiseta tricolor."Es una gran sensación. Estoy acá adaptándome al estilo de juego que ustedes (en El Salvador) tienen, así que marcar dos goles y ayudar a mi equipo a lograr dos victorias consecutivas se siente bien", comentó el de Jamaica, tras marcar su segunda diana en este certamen.Pero el ariete no solo tuvo olfato para marcar el tercer tanto con el que los ultralempinos liquidaron a un Dragón luchador en el Sergio Torres, sino que también demostró su velocidad y aplicación a la hora de meter presión al oponente. "Soy bueno en el área y rápido, así que me mantengo presionando y también corro los balones. Ese es mi estilo", afirmó.Más allá del factor económico, del que no quiso hacer referencia directa, sí dijo que las sensaciones en el club son buenas, gracias a la seguidilla de triunfos y por tanto "la confianza es alta".Sobre su rol como goleador y si tiene una meta de anotaciones esta temporada, Swaby fue franco: "Trato de adaptarme, aunque estoy acá para meter goles. Quiero marcar lo más que se pueda".