Franco Arizala: "La idea es conseguir títulos y a eso venimos"

Alianza presentó este lunes al colombiano Franco Arizala como su fichaje estelar para el Clausura 2022 y que será la única incorporación del campeón nacional en el torneo que comenzará el 15 de enero.

Arizala, delantero colombiano naturalizado mexicano, portará el dorsal 19 en Alianza y en su primera experiencia en el fútbol salvadoreño.

"Vengo con muchas ganas e ilusión de dar lo mejor de mí y aporta lo que se ha aprendido en todo este tiempo en el fútbol, sé que vengo a un gran equipo donde los objetivos son claros y esperemos estar a la altura de la responsabilidad que estamos asumiendo", fueron las primera valoraciones de Arizala a la prensa deportiva.

El atacante firmó un contrato con el conjunto capitalino por dos torneos cortos, según señaló el gerente deportivo, Edwin Abarca.

El delantero colombiano también agradeció el apoyo de los aficionados en redes sociales. "La historia del club es muy grande, la verdad estuve hablando con Duvier antes de venir acá y me contó de la grandeza del club y me he dado cuenta por todos los mensajes. Dios quiera que pueda retribuir todo eso con buenas actuaciones y muchos goles".

"De mi parte van a tener mucho sacrificio, trabajo, entrega y ojalá podamos conseguir todos los objetivos que nos hemos trazado", amplió el delantero colombiano de 35 años en rueda de prensa.

Arizala fue incorporado a las filas del campeón nacional luego de la salida de Duvier Riascos, quien anunció que no continuaría con los albos por asuntos personales.

"El fútbol y la vida es de retos, estamos aquí tratando de hacer las cosas lo mejor posible, no vengo a suplir a Duvier porque somos jugadores distintos, cada quien tiene un estilo de juego, lo que sé que tengo la responsabilidad de hacer goles con esta camiseta y en el terreno de juego haremos todo lo posible porque así sea.

Arizala habló de su estilo de juego. "El juego mío es más tipo pivote, armar la jugada y culminarla en el área. Ojalá pudiera tener un número de goles para decirte voy a marcar tantos, lo que sí sé es que goles voy a hacer y ojalá sean muchos", dijo el cafetero.

La última participación del atacante sudamericano fue en el Deportivo Pereira de la primera división de Colombia con el que alcanzó la cuadrangular final del torneo de finalización dónde lograron salvarse del descenso.

El suramericano tiene claro su objetivo. "El grupo me recibió de la mejor manera y la idea es conseguir títulos, a eso venimos y tratar de sumar que es la consigna de todos, de la directiva y los jugadores y la idea es que esta vitrina siga creciendo y ojalá Dios quiera que lo podamos conseguir", mencionó el suramericano.

