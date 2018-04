Franciso Jovel: "Voy a colaborar, siempre salvaguardando a mi familia"

El gerente de Audaz, Jaime Barrera, confirmó que este lunes por la tarde fue presentado ante FESFUT el informe sobre el intento de soborno de partidos, que recibió el zaguero Francisco Jovel Navas, al cierre de la semana pasada. Ahí se le proponía perder los juegos que restan de la fase regular a cambio de al menos $5,000, que serían repartidos entre cinco jugadores de ese plantel.

Barrera indicó que de parte de la FESFUT fue recibido por Hugo Carrillo.

Luego, el gerente del equipo de Apastepeque indicó que también se presentó ante la Fiscalía, a través de un abogado, el conjunto de mensajes que habría recibido el zaguero Francisco Jovel Navas.

"Dijimos, desde un principio, que íbamos a llegar hasta donde nos dieran los recursos. Queremos que se esclarezca esta situación. En un principio había otros jugadores, pero solo Paco Jovel ha tenido la valentía de denunciarlo. No tenemos ningún problema para entregarle a la Fiscalía los mensajes que recibió Paco", apuntó Barrera.

Ante eso, Jovel Navas reiteró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía para que este tema se pueda esclarecer.

"Algo que no beneficia a un jugador y aun equipo es de eliminarlo. No solo estoy afectando a mi familia, sino que a un entorno que llamamos Audaz, que es es nuestro equipo. Es algo que se tiene que erradicar. Voy a estar al pendiente de lo que la directiva me indique. Lo haré siempre tratando de salvaguardar a mi familia. Esto es un poco polémico y peligroso", apuntó el zaguero del equipo de los coyotes.

Luego el gerente recordó alguna parte de los mensajes que el zaguero habría recibido para amañar partidos.

"Lo que recuerdo es que decía que si quería ganar dinero, que apueste, que pierdan los partidos, que les dan $5,000. Las investigaciones van a determinar de dónde vienen esos mensajes", apuntó Barrera.

Audaz es uno de los equipos involucrados en el tema de la permanencia. Es penúltimo lugar en esa tabla, con 42 puntos, a tres de Sonsonate, que es último.