Francisco "Pancho" Osorto: "El calor de mis hijos es lo que me tiene vivo"

La semana anterior, el mundialista de España de 1982 Francisco Osorto salió del hospital privado en donde estuvo internado por 10 días debido a un cuadro hepático. De acuerdo con una de sus hijas, Vanessa Osorto, el exzaguero está asistiendo a un control y luego necesitará un trasplante de hígado fuera del país.

"Eso no se hace acá (trasplante), hemos averiguado y se puede hacer en Houston o Argentina. Estamos esperando que el doctor que tiene su caso lo autorice para salir del país. Vamos a necesitar que él salga del país, porque se le deben hacer algunas evaluaciones. Ya mandamos todas las evaluaciones de acá. Ahora tenemos que ver cómo podemos sacarlo de acá del país, por cuestiones del COVID-19. El pasaporte de él se había vencido y este martes le tramitamos el nuevo. Él tiene vigente su visa estadounidense, porque lo que lo haríamos en Houston", explicó su hija.

Luego de hablar con Vanessa, este medio pudo tener una breve charla con el exseleccionado nacional, quien ya está en su hogar. Después de superar una etapa de cuidados intensivos tuvo el aval médico para retornar a su casa en San Salvador y está a la espera de su intervención en Houston.

"El calor de mi casa, de mis hijos, es lo que me tiene vivo. Tengo a mi nieto, mi familia siempre estuvo cerca de mí. Siempre los he tenido para apoyarme", dijo el exzaguero de Firpo, Limeño y Santiagueño.

Recuerdos de cancha

Por otra parte, Osorto habló del Mundial de España 82, en específico del partido contra Argentina, por el grupo C, disputado el 23 de junio en territorio ibérico. En ese juego, "Pacho" recuerda que le dio un puntapié a árbitro boliviano Luis Barrancos luego de que decretara el penalti con el que el equipo albiceleste abrió el marcador tras el cobro efectivo de Daniel Passarella.

"Cuando nos pitaron ese penalti, yo me le abalancé al árbitro. Antes le dieron un patada a Norberto Huezo en el área argentina y ese era más penalti y el árbitro no lo pitó. Cuando pitó el penalti le lancé un puntapié al árbitro, me salí de mis casillas, pero él no vio quién fue. Eso fue vergonzoso para mí y no se lo recomiendo a nadie que está ahora en el fútbol, mucho más a los jóvenes que van iniciado su carrera. Después de eso me amonestó, pero ya fue por los alegatos", apuntó el exzaguero de la Azul.

Osorto sigue revolviendo entre los recuerdos y trajo a la plática al as de la selección gaucha en ese certamen de hace 38 años, Diego Maradona, quien también lo tuvo que sufrir a este zaguero cuscatleco.

"Sabíamos de la calidad del equipo argentino, eran los campeones del mundo en ese momento. Me recuerdo que Argentina tenía a (Diego) Maradona y cuando llegaba por mi sector lo marcaba con dientes apretados. Era él un tipo fuerte y no hablaba nada cuando le marcaban fuertes. Era un señor dentro de la cancha", expresó Osorto.