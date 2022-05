Francisco Monterrosa, el Hombre Gol de Bronce

Francisco Monterrosa es el Hombre Gol de Bronce con 16 goles. El delantero del Cangrejera, de 24 años de edad logró esta hazaña y de paso llevó a su equipo a la final de la tercera división.



“Me siento muy feliz, esa fue mi meta desde un principio ya que el torneo pasado no lo pude lograr, quedé en tercer lugar. Este torneo me lo propuse y gracias a Dios, al esfuerzo de mis compañeros y a mi esfuerzo Dios me recompensó y pude quedar goleador”, expresó.



Monterrosa se propuso esta meta desde el torneo anterior, cuando llegaron a la final y perdieron el juego clave.



“Fue muy duro, el torneo pasado perdimos la final, nosotros sabíamos que podíamos dar más, yo sabía en lo personal que si me lo proponía podía quedar campeón goleador y al esfuerzo de mis compañeros y al sacrificio de cada semana luchamos entre los entrenos, dando siempre el mil y aquí está la recompensa”, señaló.



Según el artillero, sus compañeros lo apoyaron en momentos clave de la temporada, como cuando atravesó una sequía de goles.



“Ha sido fundamental, ellos me apoyaron, hubo varios partidos, ya de último, en los que se me estaban negando los goles, pero me apoyaron, mis compañeros igual, mi compañero Chumpe (Roberto Carlos Grande) es el que me acompaña en la delantera, él siempre me apoyaba a que siempre los metiera y gracias a Dios logré quedar campeón goleador”, declaró.



El goleador también agradeció a su familia, ya que recibió mucho apoyo de ellos, en especial cuando sufrió una lesión en su tibia en el 2019, que lo alejó de las canchas por un año.



“Ha sido muy fundamental porque yo tuve una lesión en el 2019, gracias al apoyo de mis compañeros, mis amigos y mi familia, mi papá principalmente que fue el que más estuvo conmigo, ayudándome a pasar mi lesión, él me motivaba que siguiera adelante, que no me rindiera porque Dios tenía algo preparado para mí y aquí está el premio”, recordó.



Monterrosa siguió en el Cangrejera luego de su lesión, como muestra de agradecimiento al equipo por brindarle todo lo necesario para su recuperación.



“Un año, volví siempre con Cangrejera porque ellos no me dejaron tirado, como se dice, ellos cualquier cosa que les decía al presidente, me mandaban transporte para ir a donde el médico, cualquier cosa ellos estuvieron pendientes y yo siempre lo digo, si ellos me apoyaron, yo también tengo que responderles y gracias a Dios aquí estamos con ellos de nuevo”, manifestó.



Francisco aseguró tener metas a corto plazo y espera llegar algún día a debutar en la primera división.



“Llegar a ser alguien en la vida, todos tenemos un sueño y el mío es llegar, primeramente Dios, a primera (división) o a segunda división, para ir dándome a conocer”, concluyó.