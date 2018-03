Francisco Jovel podría volver a primera división con Audaz

Desde 2013, cuando estuvo en Águila, Francisco Jovel (hijo) no ha vuelto a jugar en primera división profesional. Ahora, con la oportunidad que tiene este domingo en la finalísima ante el Independiente, el zaguero buscará volver al circuito mayor con Audaz de Apastepeque."Con este equipo humilde hemos tratado de hacer las cosas bien y ahora estamos a un paso de lograrlo. Tenemos que estar concentrados. Yo ya me había ido para Estadoos Unidos. En Washington recibí la llamada de la dirigencia de Audaz para invitarme a jugar con ellos y la acepté. Todo fue repentino. Yo trabaja allá y jugaba en ligas federadas", apuntó Jovel, en plática con EL GRÁFICO.Para Jovel ha sido clave mantener el nivel óptimo de juego y así ser titular con los de Apastepeque. "Este paso ha sido directo. No he tropezado, gracias a Dios", aseguró el zaguero central.El defensor trajo a cuenta la urgencia de ganar contra Independiente en el único juego que otorgará el boleto a la liga de privilegio."Hay que ganar los partidos. Las finales se ganan, no se juegan. Audaz es un equipo que tiene muhas posibilidades, siempre piensa en ganar. Es un equipo con ambición de ser protagonista. Cuando llegamos a semifinales nadie daba, siquiera, un dólar por nosotros", apuntó el zaguero nacional, que tiene el aval de su entrenador, German Pérez, para ser titular este domingo.