Francia estará de "fiesta" el domingo

Tras estrenar su corona mundial con un 0-0 ante Alemania en Múnich, la selección francesa de fútbol piensa ya en la fiesta del domingo en París, donde 80 mil personas colmarán el Stade de France para celebrar de nuevo el título conquistado en julio.

El técnico de "Les Bleus", Didier Deschamps, estaba el jueves por la noche de buen humor. Pese a que Alemania estuvo más cerca de la victoria, Deschamps valoró el empate sin goles como un éxito: era importante no perder el primer partido con dos estrellas en el pecho.

"Lo hicimos lo mejor que pudimos", resumió el seleccionador después de un encuentro complicado para los actuales campeones del mundo, tanto desde el punto de vista físico como mental. Y el 0-0, un empate importante en la nueva Liga de Naciones, endulzó la noche para los liderados por Kylian Mbappé.

Es la sexta vez consecutiva que la selección campeona del mundo no consigue ganar su primer partido después del título. Pero ese dato no les importó. No fue sencillo para los franceses, que estaban ante primer partido desde que ganaron 4-2 a Croacia en la final del Mundial de Rusia y con una parte de su mente en la fiesta del domingo.

La celebración del Mundial en julio fue muy criticada por algunos hinchas, ya que el desfile de los campeones por los Campos Elíseos de París duró apenas 12 minutos. Muchos aficionados que se quedaron con ganas de fiesta podrán calmar sus ansias el domingo, cuando Francia reciba a Holanda en Saint-Denis. Podrán disfrutar de sus 23 campeones, pues Deschamps no hizo ningún cambio respecto a la lista de Rusia.

HALAGOS

Al igual que en la conquista del Mundial, Francia apostó en Múnich por una defensa compacta y por la búsqueda de rápidos contragolpes. El joven Mbappé volvió a mostrar su enorme potencial y suyas fueron las acciones más peligrosas.

"El niño maravilla de Bondy ya no es solo un superdotado", escribió hoy el diario "Le Parisien". "El parisino resultó ser una vez más la fuerza motriz en el ataque francés".

Y en la línea defensiva destacó el portero Alphonse Areola, compañero de Mbappé en el PSG. "Por suerte estaba él ahí", indicó "L'Équipe" sobre las palabras de Areola, que ocupó el arco por una lesión de Hugo Lloris. "Estoy muy feliz", sintetizó Deschamps.

No obstante, Francia se mostró alejada del nivel que exhibió en Rusia, donde no se dejó sorprender por ningún equipo. "Todavía no estamos al cien por ciento y mentalmente fue complicado", explicó el centrocampista Paul Pogba. "Acabamos el Mundial con muchísimas emociones, después empezamos con nuestro club en otra competición. Es difícil comenzar de nuevo".

"Sé que venimos de lo más alto, pero un 0-0 contra Alemania es un buen resultado para nosotros", añadió Deschamps. Tras el aperitivo ante la "Mannschaft", ahora le llega el gran festín del domingo frente a Holanda.