Francia apelará sanción de Matuidi para que juegue ante Uruguay

Una baja podría reportar Francia en los cuartos de final ante Uruguay. El mediocampista Blaise Matuidi acumuló su segunda amonestación el pasado sábado, durante la victoria 4-3 sobre Argentina.

El entrenador Didier Deschamps está a la espera de que haya luz verde con la apelación que presentó su federación. Matuidi, quien es pieza clave en el esquema galo, fue amonestado a los 72 minutos.

Si no es habilitado, Francia recurirá a Corentin Toliso en Nizhny-Novgorod.

"Me parece que será difícil revertir la decisión; no conozco el motivo. Blaise fue a hablar con el colegiado al término del encuentro. Aunque le mantengan la sanción estará con nosotros en el próximo partido, incluso si no puede estar sobre el terreno de juego. Es alguien muy importante", explicó el técnico al respecto.

La selección uruguaya, por su parte, no tiene a ningún jugador de baja por acumulación de amonestaciones. Hasta ahora, sólo Rodrigo Bentancur carga con una tarjeta en lo que va de la copa. El partido está programado el sábado al mediodía.