France Football podría darle el Balón de Oro a Lewandowski

Robert Lewandowski era un fuerte candidato a ganarse el Balón de Oro 2021 y tras las palabras del mismo Messi (ganador del galardón) en donde admitió que el goleador era merecedor del premio hizo que la revista francesa France Football reconsidere entregarle el Balón de Oro 2020 al delantero polaco.



El editor jefe de la revista France Football Pascal Ferré lo afirmó como una posibilidad. "Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos", comentó.

El premio al Balón de Oro 2020 no se entregó debido a la pandemia. Ante la posibilidad, Ferré destacó que Lewandowski no tenía el premio asegurado debido a que no hubo votaciones. "No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo".



"El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi", dijo, a la vez que contó que su voto había ido para el delantero polaco del Bayern de Múnich: "No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski , pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro".