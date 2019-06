Fracturada por desplome gradas

“Un fuerte estruendo fue lo último que recuerdo, abrí los ojos y estaba tirada en el suelo con el tobillo izquierdo fracturado y con una estructura metálica tipo polines sobre mí”, recuerda Vanessa Alfaro López, aficionada del Platense, de la segunda división.

Hace ya un mes, Alfaro viajó desde Zacatecoluca hasta Santa Elena, Usulután, para apoyar al equipo viroleño en el partido de ida de la semifinal de la liga de plata. Ese 19 de mayo en la tarde, la directiva de El Vencedor colocó graderíos móviles en el estadio José German Rivas de Santa Elena, Usulután, para albergar a la afición visitante.

Previo al inicio del partido, esos graderíos improvisados colapsaron; el siniestro dejó un saldo de 10 aficionados del Platense lesionados, entre ellos Vanessa, quien fue trasladada al hospital de Usulután y posteriormente al hospital de Zacatecoluca, donde esperó 11 días para pasar por el quirófano.

“Mis amigos me pudieron sacar de las gradas por un hueco que quedó entre los polines. Pero ya no pude caminar, tenía fracturado el pie, sin movilidad. Gracias a Dios que no fue fractura expuesta”, recuerda.



“En el hospital (de Usulután) me dijeron que necesitaba operación. Luego, en el hospital de Zacatecoluca me hicieron otra radiografía, una reducción (procedimiento para ajustar un hueso fracturado sin abrir la piel) y se confirmó que necesitaba operación”, recordó la aficionada.

Vanessa esperó 11 días en una camilla por la cirugía porque “en ortopedia es saturado, es de tener paciencia y esperar cupo porque hay personas que llegaron antes, hay un orden. Muchos llegaron antes que yo. Pero familiares y amigos se movieron para que me operaran”, aseveró.

Esta aficionada, de 26 años, espera recuperarse pronto y volver a caminar con normalidad. Sostiene que no volvería a viajar al estadio de Santa Elena, por los riesgos que hay para la afición visitante.



“Deberían verificar la seguridad de la afición, uno asiste para divertirse sanamente”, sostuvo.