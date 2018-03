Fotos exclusivas de la boda del aliancista Iván Mancía

El apopense Iván Mancía, zaguero central del campeón Alianza, contrajo nupcias el pasado fin de semana, culminando así un gran año 2017, en el que además logró dos títulos de campeón y fue seleccionado nacional mayor.

Rodeado de compañeros, amigos y personalidades del fútbol nacional, Iván y su esposa Jeniffer vivieron una noche inolvidable, pues formalizaron su historia de amor.

El jugador zurdo Alexánder Larín fue el padrino de la boda. Firmó como testigo.

La pareja fue acompañada por jugadores que han compartido camerino con Iván en Santa Tecla, Alianza y selección nacional.

Jugadores albos como Fidel Mondragón, Víctor García, Jonathan Jiménez, Mario Jacobo, Óscar Cerén, Herbert Sosa, Ricardo Guevara, Isaac Portillo y Alexander Larín (que fue su padrino de boda), llegaron a la celebración.

También estuvieron presentes Jonathan Águila y Andrés Flores Jaco, del Santa Tecla: el tigrillo William Maldonado y el aguilucho Edwin Sánchez, junto a sus respectivas familias.

A ellos se les sumó el atacante Irvin Herrera, ex jugador del New York Cosmos de la NASL y ex compañero de Mancía en el Santa Tecla, además de personal administrativo del Alianza y directivos del fútbol.

Los novios posaron con su hijo, Liam, y cerraron la noche con una fiesta en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Mancía logró este año su tercer título en la primera división profesional. El primero lo consiguió en el Apertura 2016 con Santa Tecla, equipo con el que repitió en el Clausura 2017. Luego se pasó a las filas del Alianza, con el cual ganó el Apertura 2017. Sin duda uno de los mejores jugadores salvadoreños de este año que está por terminar.