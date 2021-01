Flores Jaco: "Espero un partido abierto por la calidad de jugadores de ambos equipos" 

La mesa está servida en una semifinal de muchos nervios y ansiedad en donde el ganador peleará por el título y el perdedor se queda con las manos vacías. Para Andrés Flores Jaco, lateral izquierdo del FAS, el partido se vive de una gran manera y sólo esperan el silbato inicial para jugar.

Flores Jaco destacó que ha sido un largo camino llegar hasta esta serie de semifinales en donde el inicio del campeonato no fue el mejor para los tigrillos. Sin embargo, también destaca que eso les ayudó a poner los pies sobre la tierra y trabajar duro para ser el equipo que todos esperan.

" Emocionados por llegar a esta instancia. Tuvimos un inicio de torneo como no lo esperábamos. Pensamos que desde el principio estaríamos ganando y no fue así, pero eso nos puso los pies en la tierra que no éramos el equipo que todos esperaban. Poco a poco llegamos el torneo a un buen nivel y para mí, los mejores partidos que tuvimos fue en cuartos de final donde estuvimos todos concentrados", dijo el lateral zurdo.

Ya sabe que el Alianza no es un rival cualquiera y ha estado en las últimas siete finales de la primera división de manera consecutiva. Además, tiene su pasado paquidermo y eso le permite tener un mejor panorama sobre lo que van a enfrentar.

También destaca que se juega al todo o nada, pues hay mucho en juego como el boleto a la final. A diferencia de la serie ante los cocoteros, que para ellos todo era ganancia, ante los albos es difícil pues ambos tienen mucho qué perder.

"Es un rival complicado. El que pierda, le tirarán por todos lados y el que gane será el mejor para todos. Ambos equipos tienen cosas por perder y me espero un partido abierto por la calidad de jugadores de ambos equipos", apuntó.

"Me ha tocado de ambos lados. He pasado a la siguiente fase por la ventaja deportiva y también sufrí lo contrario. Ya no está esa ventaja de los primeros lugares por lo que hay que arriesgar más. Sabemos que el FAS está presionado por el tiempo sin títulos pero como jugadores estamos tranquilos, intentamos hacer caso omiso a esa presión", destacó.

Flores Jaco ha sido titular en los últimos compromisos en donde el entrenador Jorge Rodríguez ha encontrado su equipo base. Se siente bien físicamente y espera dar su aporte en esta serie semifinal.

"Me siento bien físicamente, he bajado de peso casi ocho kilos y he notado la diferencia. Venía de una lesión de rodilla y el retorno del torneo fue complicado, hice partidos malos pero con trabajo y dedicación sé que voy tomando el ritmo de juego. Hay mejor entendimiento entre todos", finalizó.