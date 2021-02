Florentino Pérez, positivo por covid-19

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dado positivo por covid-19, ha informado este martes el club, que ha añadido que su dirigente, de 73 años, "no presenta ningún síntoma".



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro presidente Florentino Pérez ha dado resultado positivo en las pruebas de COVID-19 a las que se somete periódicamente, aunque no presenta ningún síntoma", ha indicado el club en un comunicado.



También el entrenador del primer equipo, el francés Zinedine Zidane, dio positivo el pasado 22 de enero, por lo que no ha dirigido a la plantilla en los partidos disputados desde entonces.