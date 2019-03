Florentino Pérez y Ramos tuvieron un pleito en el camerino

La frustración por la temprana eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones del pasado martes ante el Ajax ha tenido diferentes matices y este día se filtraron detalles de la fuerte discusión entre Sergio Ramos y el presidente del club Florentino Pérez.

Según el diario As, el pleito sucedió cuando Florentino bajó al vestuario del Santiago Bernabéu después de la derrota de 1-4 ante el club holandés y amenazó con "echar" al capitán del Real Madrid.

El intercambio acalorado de palabras con el capitán del Real Madrid derivó cuando Pérez hizo algunos reproches, crítico la actitud de los jugadores y definió el resultado como "vergonzoso".

De acuerdo a los detalles filtrados por diarios españoles, Ramos reaccionó molestó y señaló a la junta directiva del Madrid de "una mala planificación" y los hizo también responsables de la debacle.



"Te echo", fue la defensa de Florentino Pérez, opción que Sergio Ramos aceptó sin titubeos.



"Tú me pagas y yo me voy. Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti", fue la frase que lanzó el capitán durante la discusión de la cual fueron testigos todos los jugadores.

En los análisis post eliminación, Ramos salió salpicado por forzar la quinta tarjeta para llegar limpio a la fase de cuartos de final de la máxima competición europea de clubs y por enfocarse en su documental, mientras el Real Madrid era eliminado por el Ajax en el Bernabéu.