Florentino Pérez: "Hay que recordar a UEFA quién es el Real Madrid"

El discurso del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dejó una defensa de la Superliga, criticó a UEFA por su nuevo formato de la Liga de Campeones, el "modelo suizo", que denunció aumenta el número de "partidos intrascendentes" y aleja al público, y aseguró que su presidente, Aleksander Ceferin, quiere "cambiar las reglas del Fair Play Financiero" comprometiendo el futuro del fútbol.





"Hay que recordar a UEFA quién es el Real Madrid", aseguró contundente Florentino Pérez tras elogiar los cambios que aportaría la Superliga. Nace de "una reflexión del futuro del fútbol", que dijo "morirá poco a poco" en su actual formato. "Es libertad, un proyecto para que los clubes seamos dueños de nuestro destino y que podamos gestionar competiciones internacionales como gestionamos las nacionales. Es Fair Play Financiero, el proyecto que hará que por fin se respete y corte que clubes reciban apoyo que adultera la competición y aboca al fútbol a la ruina".





"La Copa de Europa se creó para ver el mejor fútbol, como quiere la Superliga, un fútbol más atractivo para que siga siendo global e ilusione a todos los aficionados del mundo. En manos de UEFA tiene un formato que provoca anomalías y no debería seguir existiendo. Los clubes debemos preservar nuestro futuro y no la UEFA. Somos los que asumimos costes, salarios y riesgos. La situación ya era grave y una crisis económica sin precedentes nos forzó a una reacción inmediata", manifestó.





Para Florentino Pérez, elegido presidente de la Superliga, el "detonante" se produjo en abril con el anuncio del nuevo formato de la Liga de Campeones. "El modelo suizo, con más partidos intrascendentes, menos competitivos, sin ida y vuelta, agravaría más la situación", denunció. "los doce clubes más importantes que anunciamos el proyecto de la Superliga, perseguimos la libertad, la autogestión, la transparencia, solidaridad y respeto por los aficionados".





Y denunció las amenazas y forma de actual contra la Superliga. "La virulencia de la reacción de UEFA confirmó la vital importancia de este proyecto y la necesidad de recuperar la libertad para gestionar nuestro destino. ¿Cómo es posible que su presidente insulte a uno de los presidentes más prestigiosos como el de la Juventus? Todo valía para acabar con la Superliga, a tal extremo que nueve clubes tuvieron que desistir pese a sus compromisos vinculantes imposibles de romper. Las amenazas no han tenido efecto en tres clubes históricos que seguiremos trabajando", anunció.





"El Real Madrid es el club más laureado de la historia del fútbol, ha participado desde su fundación en todas las innovaciones necesarias y ha velado por tradiciones del fútbol cuando estaban en peligro. Es el único club del mundo fundador de la FIFA y que impulsó la Copa de Europa que cambió la historia del fútbol. La UEFA mostró oposición y Santiago Bernabéu sufrió amenazas durante dos años. Ahora es similar. La justicia ha amparado y protegido a la Superliga, dejando sin efecto las vergonzosas multas a los otros nueve clubes fundadores", añadió.





El presidente del Real Madrid denunció que UEFA vive en "situación de conflicto permanente" que impide que pueda seguir siendo "regulador de competiciones europeas". Advirtió que Ceferin quiere cambiar las reglas del Fair Play Financiero, "flexibilizarlas permitiendo inyecciones de fondos a clubes que comprometen el futuro del fútbol", y denunció su estructura de gobierno y el régimen de mayorías.





"Compuesta por 55 federaciones con un voto cada una de ellas, estamos en minoría y desprotegidos. Tienen un voto países como Andorra, San Marino o Islas Feroe que no alcanzan 200.000 habitantes. Su voto vale lo mismo que el de Alemania. Son intereses meramente políticos para seguir manteniendo sus privilegios. Confiamos en los tribunales europeos. Nadie está por encima de la ley y sus amenazas son ilegales", sentenció. EFE