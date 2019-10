Flamengo golea a Gremio y se mete a la final de Libertadores

Histórico: #Flamengo goleó 5-0 en el partido de vuelta al Gremio y ganó su boleto a la final de #Libertadores, ante #RiverPlate, con un aplastante global de 6-1. Los detalles en elgrafico.com

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Oct 23, 2019 at 7:37pm PDT