Todavía molesto e inconforme, Néstor Raúl Renderos, capitán del FAS habló de las incidencias del partido contra Alianza en el que el equipo tigrillo sufrió cinco expulsiones y el duelo debió ser suspendido al minuto 86 al quedarse los santanecos solo con seis jugadores en el campo.

Renderos fue uno de los jugadores expulsados por el árbitro Jaime Carpio en una acción polémica en la que también recibió tarjeta roja Rodolfo Zelaya al minuto 33.

“Todavía no me lo puedo creer como salgo expulsado, yo solo llegó a apartar a (Luis) Perea y Fito le estaba diciendo insultos racistas. Lo único que hago es ponerle el brazo y decirle que se quite, cuando él me quita el brazo me pega el cabezazo, yo caigo y él me patea. Me levanto rápido porque estoy rodeado de jugadores del Alianza y lo único que hago es apartar a mis compañeros”, explicó Renderos en el programa Güiri Güiri Al Aire.



El defensor tigrillo negó haber insultado al árbitro por lo qu define la tarejta roja como arbitraria. “Jamás le dije nada, no le reclamé nada y no entiendo por qué me saca. Igual Júnior (Burgos) tampoco se lo puede creer y él va a dar su versión. El árbitro en su informe puede poner cualquier cosa que él diga. Cuando estaba en el túnel, él pasó a la par mía y solo le dije que pusiera lo justo en el informe”.

“Cuando rifamos la cancha con el árbitro nos dijo que él no quería ser protagonista y que los protagonistas éramos nosotros, pero al final él fue el protagonista y todavía no entiendo el partido que vio”, reforzó Renderos.

El futbolista tigrillo de 29 años de edad también reveló que había prejuicio sobre la asignación de Jaime Carpio como árbitro principal para el partido correspondiente a la fecha 6 del Clausura 2018. “No más vimos que era este árbitro que nos iba a pitar, lo hablamos en el grupo (de Whatsapp) que nos metiéramos en nada con el árbitro”.