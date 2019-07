Fito Zelaya y "Ruso" Flores podrían enfrentarse en torneo de copa

Se repite la historia. En julio del año pasado, siempre por los cuartos de final en la Copa Abierta de Estados Unidos, Los Ángeles FC y Portland Timbers fueron rivales. En esa ocasión, el conjunto angelino venció 3-2 en el Banc of California, un partido donde no tuvo participación el volante salvadoreño Andrés "Ruso" Flores.



A casi un año calendario de ese enfrentamiento llega otra eliminatoria de cuartos en la misma competencia. El favorito continúa siendo LAFC porque tiene el factor campo a su favor y porque viene de ofrecer dos recitales en Liga, después de tocar tierra por su derrota sorpresiva ante uno de los colistas Colorado Rapids (0-1) hace 11 días, un juego que marcó el debut oficial de Rodolfo Zelaya.

En sus últimas dos presentaciones, el club de Los Ángeles FC fue una aplanadora al golear a Sporting Kansas City (5-1) y Vancouver Whitecaps (6-1). Zelaya ya marcó su primer gol oficial hace una semana y ya contabiliza tres partidos, aunque aún espera la oportunidad de aparecer en el once inicial.

A su entrenador Bob Bradley se le complica darle esa oportunidad a Zelaya. En su esquema, el tridente le ha funcionado con Vela, Diomande y Rossi. Junto a Fito también está la competencia de Ramírez y Joshua Pérez.

Si mantiene el ritmo de sumar minutos es muy probable que se dé un duelo de nacionales porque Andrés Flores jugó los 90 minutos el domingo en la victoria 1-0 sobre New York City, equipo que no perdía desde el 28 de marzo. Sin duda fue un buen resultado para calentar motores en la Copa.

La brecha en Liga entre estos clubes es abismal. En la conferencia oeste de la MLS, LAFC es puntero con 43 puntos y los Timbers novenos con 23.

Cada uno se abrió brecha para estar en cuartos, luego de superar dos rondas previas. El equipo de Zelaya tuvo que sacar la escoba para eliminar a Real Salt Lake (3-0) y San José Earthquakes (3-1), en tanto Portland dejó en afuera a Seattle Sounders (2-1) y a Los Ángeles Galaxy -el equipo de Zlatan Ibrahimovic- (4-0).

Por cada ronda que un club avance en la Copa Abierta le genera $25 mil dólares pero la apuesta es llegar a la final para pelear por el título -que da acceso a la Liga de Campeones de Concacaf- y los $300 mil que están en juego.

Para LAFC esta es su segunda participación en una Copa Abierta. En 2018 llegó hasta semifinales pero Houston Dynamo -equipo campeón de esa edición y donde juega

Darwin Cerén- cortó los sueños al desbancarlo en la tanda de los penales (7-6), luego de firmar un empate 3-3.

Por otra parte, el miércoles se conocerán a los otros tres semifinalistas de Copa. Saint Louis FC -que no puede contar con el salvadoreño Joaquín Rivas por estar en proceso de recuperación- visitará al campeón de la MLS, Atlanta United, Orlando City se eliminará con New York City y Minnesota United tratará de sacar del camino al único club de la USL, New México United.