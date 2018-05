Fito Zelaya vuelve a la acción

El usuluteco Rodolfo Antonio Zelaya, delantero del campeón Alianza, se mostró confiado de retornar al terreno de juego luego de una semana, y aportar en la vuelta de cuartos de final contra el Sonsonate.

Zelaya ha estado en el dique seco desde la fecha 22, cuando sufrió una lesión lesión ante el Luis Ángel Firpo en Usulután. El parte médico fue "absceso prepatelar de la rodilla izquierda, con tiempo estimado de recuperación de 7 días”.

Zelaya estuvo presente la noche del jueves en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate y disfrutó desde el sector de tribuna del triunfo de su equipo ante los cocoteros por 0-1 en el juego de ida de su manga de cuartos de final.

Al final, el atacante oriental manifestó que su estado físico está en buenas condiciones y que solamente espera el dictamen médico para retornar a los entrenamientos con el plantel.

“Ya todo bien gracias a Dios, aún no sé si estaré o no (convocado) el domingo, lo veremos primero con el cuerpo técnico y evaluaremos también con el cuerpo médico para ver qué decisión se toma. Si al final no puedo estar el domingo ante Sonsonate estaré en los graderíos apoyando a mis compañeros al 100 por ciento desde afuera”, consideró el goleador histórico de los albos.

Sobre la duda latente que no haya superado su problema en su rodilla, Zelaya reiteró que “realmente me siento bien, al final el cuerpo médico dirá qué evaluación encuentra de mi lesión más allá de los siete días que me dejaron".

Sobre el triunfo albo sobre el Sonsonate que lo coloca con ventaja en su corta serie eliminatoria ante los cocoteros, Fito Zelaya afirmó: “ha sido un triunfo sufrido, la verdad es que el Sonsonate hizo un buen partido, realmente nosotros no estuvimos muy bien (en la definición) pero al final nos llevamos un triunfo".

Zelaya miró con recelo la posibilidad de jugar una eventual semifinal ante el Águila luego del triunfo emplumado de visita en el Cuscatlán ante Luis Ángel Firpo en su serie eliminatoria y pidió paciencia. “Veremos si es con Águila... aún falta un partido más (ante Sonsonate), el domingo será un duelo complicado."