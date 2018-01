Fito Zelaya rompió el silencio y habló sobre su tatuaje

Rodolfo Zelaya se pronunció este miércoles, en una entrevista exclusiva con EL GRÁFICO, sobre el trabajo del tatuador Denso y el polémico tatuaje que se hizo en el hombro y parte del brazo izquierdo, asegurando que no está preocupado por el error en el diseño y que agradece a todos los que están pendientes de él en redes sociales.

El delantero del Alianza aseguró que no le guarda rencor al tatuador porque "un error lo comete cualquiera" y dijo que está tranquilo porque Denso ya se comprometió a solucionarlo.

Además, Fito afirmó que no le interesa lo que diga la gente acerca del error en su tatuaje (una equivocación en la numeración romana, que si no la has visto podés hacerlo aquí) y dijo que se siente a gusto con él.

"Realmente mucha gente está pendiente, lo bueno es que están pendientes de mi persona (risas)... el que me lo hizo, Denso, no se fijó bien, igual que yo no lo revisé, pero un error cualquiera lo comete. Lo bueno es que se puede arreglar así que no hay ningún problema", afirmó Zelaya.

EL VERDADERO SIGNIFICADO

También reveló lo que significa el trabajo plasmado en su piel, el cual lo tiene satisfecho: "Son unas fechas de mis hijos, aún no se ha terminado, faltan unas sesiones más. Pero yo me siento a gusto con mi tatuaje, no me interesa lo que diga la gente, lo importante es cómo uno se siente".

El ariete albo hizo hincapié en que no le guarda rencor al tatuador y que, pese a todo, no dará atención a los comentarios que generó la imagen de su grabado.

"Sí, se puede arreglar. Un error lo comete cualquiera. Me habló el que me lo hizo pidiendo disculpas e igual yo no soy rencoroso. Le dije a él que un error cualquiera lo comete. No me interesa lo que diga la gente. Yo siempre he sido de esas personas que no me interesa nada", externó el goleador.

Con ello, Zelaya quiere cerrar un curioso capítulo de su vida fuera de las canchas, justo días antes de arrancar un nuevo campeonato con el Alianza.