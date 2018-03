Fito Zelaya revela que Costly influyó en el árbitro para que el juego no fuera suspendido

El delantero estelar del Alianza, Rodolfo Zelaya, reveló que el árbitro mexicano Luis Enrique Santander no suspendió el partido tras el lanzamiento de bengalas a la cancha y agregó 5 minutos de reposición, a petición del jugador del Olimpia, Carlos Costly."Larín me dijo que Costly le dijo al árbitro que tenía que dar cinco minutos y el árbitro le dijo que sí", dijo Zelaya, de acuerdo a una nota publicada este día por el Diario Diez de Honduras. "Me parece raro porque no se debe hacer caso a lo que dice el jugador", agregó.Zelaya dijo al medio de comunicación hondureño que el partido se debía suspender luego del incidente con vengalas. "Desde mi punto de vista se tenía que suspender y el árbitro no tuvo los h... necesarios para poderlo suspender", comentó el jugador.Larín confirmó al medio de comunicación en cuestión lo dicho por Zelaya. "No es posible que un jugador te diga qué vas a poner de reposición y son cosas que se van sumando. Yo quedé como tercer capitán y cuando se paró la jugada, en el incidente de la pólvora, tuvimos que hablar entre los capitanes y los árbitros... yo le dije que terminara ya".De acuerdo a Larín, influyó que Carlos Costly ha jugado en México, país de procedencia del central que arbitró el encuentro. "Todo el mundo lo sabe, son cosas que suman de manera negativa".