Fito Zelaya podría llegar hoy a 200 juegos en liga mayor

Rodolfo Zelaya, atacante del Alianza, cumplirá hoy ante el UES su partido 200 en primera división profesional.

Debutó en la liga mayor un 16 de febrero de 2008 cuando el Chalatenango, su primer equipo, visitó el estadio “Amílcar Moreno Rivas”, en San Francisco Gotera, para medirse al desaparecido Vista Hermosa, por la jornada dos del Clausura 2008. Ese día el plantel norteño cayó 2-1.

“Mi debut en liga mayor es algo que tengo siempre en mente. Recuerdo que ingresé de cambio en el segundo tiempo (por el colombiano Jhon Jairo García). Siempre recuerdo con cariño a mi primer equipo en liga mayor, la liga ya había comenzado y llegué para la segunda fecha”, admite el atacante usuluteco.

Sobre alcanzar los 200 partidos en su carrera deportiva, Zelaya admite que “estoy contento, la verdad es que no llevo estadísticas de lo que hago en liga mayor, pero alcanzar 200 juegos de liga no es fácil. Me alegra poder celebrarlo en una de las mejores canchas del país, como es el estadio universitario, y hacerlo frente al UES, un equipo fuerte y con urgencia de ganar puntos”.

Y reveló cómo le gustaría celebrarlo: “espero celebrar con un gol y ayudar al Alianza, al cual llegué gracias a don Lisandro (Pohl) que era en ese tiempo presidente del Chalatenango”.

MÁS CELEBRACIONES

Pero no solo Fito Zelaya alcanzará hoy una marca centenaria en el fútbol nacional. Los volantes Óscar Portillo, del Dragón, y Marlon Cornejo, del campeón Santa Tecla, firmaron esta tarde su partido número 100.

“No recordaba que fue ante el UES que debuté en primera división, tenía en mente que lo había hecho ante el Alianza, pero mi esposa me lo acaba de confirmar, que fue acá en San Miguel, pero no sabía que sería esta tarde ante el campeón nacional”, admitió Óscar Portillo, volante de marca de los mitológicos.

“El fútbol te depara sorpresas, jugar mi partido 100 de liga en el mismo estadio donde debuté hace casi tres años es algo de admirar”, aseguró Marlon Cornejo, que debutó con Santa Tecla el 2 de agosto de 2014 ante el Pasaquina en el “Ramón Flores Berríos”.