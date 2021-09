Fito Zelaya le responde a Alex Larín previo al juego ante Comunicaciones

Rodolfo Zelaya, delantero del Alianza FC, habló en la rueda de prensa previo al partido ante Comunicaciones en la que destacó el buen momento del equipo albo y dejó un comentario sobre las declaraciones de Alex Larín.

Aunque "el Cacho" Larín admitió que será un partido difícil, recalcó que conoce muy bien al Aianza y afimó que a los paquidermos "les duele mucho cuando no tienen la pelota" y los presionan.



"He visto muy pocos partidos del Comunicaciones, la verdad que tienen buenos jugadores, muy interesantes y que trata de tener la pelota bastante, pero igual nosotros tenemos el mejor equipo de El Salvador, venimos con la mentalidad puesta en el resultado porque queremos ganar esta serie pero tenemos que demostrarlo en la cancha", comentó Rodolfo Antonio Zelaya.



Alex Larín, ex jugador albo y ahora jugador de los Cremas, habló antes de la conferencia del Alianza y dijo que "el partido va a estar difícil, pero estamos en casa y saldremos a proponer. Lo importante de esta serie es obtener una ventaja, Alianza es un equipo le duele mucho no tener la pelota y cuando los presionás”.



"La opinión que dio Alex Larín no sé por qué lo dijo pero nosotros venimos concentrados a hacer las cosas bien como equipo y que se preocupe el rival por nosotros", recalcó Fito.



Fito Zelaya dudó en definir el duelo Comunicaciones ante Alianza como un clásico centroamericano tal y como le preguntaron en la rueda de prensa.



"Probablemente sí pero eso ya lo valoran las aficiones y los medios, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien dentro de la cancha, yo sé que nos vamos a enfrentar con un equipo de los grandes de Guatemala y que no va a ser nada fácil, pero nosotros venimos con una gran confianza por las seis victorias que traemos consecutivos, sabemos que venimos aquí a Guatemala a una cancha muy difícil pero tenemos buenos resultados para sacar un buen resultado", comentó el 22 albo.



Zelaya aseveró que el equipo paquidermo está motivado y en buen momento. "El equipo está fuerte en todas las líneas, le costó un poco al inicio del campeonato, pero después ya están todos los jugadores recuperados y mejor futbolísticamente; eso nos da una gran tranquilidad para el partido".



En el plano individual, Fito dijo estar bien físicamente para encarar e juego. "Me siento bastante bien, estamos motivados y en ediciones anteriores nos ha costado con Olimpia y Motagua pero les hemos hecho buenos partidos, a veces son desconcentraciones que nos han costado los resultados y tratar de hacer nuestro juego y podemos llevar un buen resultado y tener una ventaja para el partido en el Cuscatlán".