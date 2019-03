Fito Zelaya habla de su debut con Los Ángeles FC

Rodolfo Zelaya habló en exclusiva con Grupo LPG sobre cuándo debutará en la MLS y su adaptación en el equipo Los Ángeles FC. También se refirió a lo que su entrenador le ha dicho y cómo se prepara tras su operación.

Zelaya también reveló cómo lidia con la espera por ponerse la camiseta del LAFC y si tiene presión por ello.

Leé la primera parte de esta entrevista acá:

¿Cómo se encuentra Rodolfo Zelaya luego de más de 40 días de vivir en Los Ángeles y trabajando a fondo con el LAFC?

Me siento contento, motivado, trabajando para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico del LAFC.

El técnico Bob Bradley afirmó la semana pasada que el club sigue esperando a que alcancés tu mejor estado físico para hacerte debutar...

Sí, realmente sí, la verdad es que soy el que hablo con él diariamente. Él me ha manifestado que está muy contento con mi trabajo, me expresa que soy un buen futbolista y entonces obviamente tenía casi dos meses de haber estado parado luego de la final ante Santa Tecla y posteriormente se vino el tema de mi operación en mi rodilla, que difícilmente me habría permitido venir al equipo y jugar de primera mano. Debo prepararme (físicamente), estoy consciente de ello y me estoy preparando de la mejor manera, me han manifestado que ellos están contentos conmigo por la disposición que tengo, estoy tranquilo, ya llegará el momento en que estaré al tope físicamente y estar a disposición del cuerpo técnico para debutar.

¿Existe presión interna o externa para Fito Zelaya por apurar tu debut con el LAFC?

No, ninguna presión, el equipo en ese aspecto es muy profesional, ellos me dijeron que me iban a llevar con calma, que me pondrían bien físicamente para que ya pueda estar listo y ser tomado en cuenta para los partidos, no hay ningún tipo de presión del club, más que todo existe una motivación extra en mi persona por cómo me han tratado, por el cariño que me han dado. Tengo que hacer las cosas bien, para eso me estoy preparando, me estoy esforzando en cada entreno para poder llegar a tope en lo físico.

¿Tampoco sentís que haya presión por parte de tus seguidores en redes sociales o cuando te saludan por la calle para verte debutar pronto?

No, ninguna presión sobre eso, debutaré con el LAFC cuando esté listo, sé que hay mucha gente que está pendiente y que preguntan cuándo voy a debutar, así como hay gente que comenta con otra intención, pero para esa gente que está pendiente y que quieren verme debutar les digo que tengan paciencia, sé que llegará ese momento y sé que lo haré bien porque estaré bien preparado físicamente y futbolísticamente para poder aportarle a mi club.

¿Cómo es el itinerario diario de Rodolfo Zelaya a fin de alcanzar su nivel físico en el LAFC?

Es normal como el resto del plantel; a veces sí me toca hacer un trabajo extra que lo hago ya sea antes o después de cada entreno pero normalmente cada uno del equipo hace un trabajo extra antes o después de cada entreno. Físicamente me estoy sintiendo bien, realmente, pero sí soy consciente que me hace falta un poco más, estoy casi llegando a donde quiero estar, a donde el club quiere que esté pero realmente falta todavía un poco.

Mi itinerario diario comienza temprano ya que llegamos a las 08:30 u 8:45 a.m. a la sede del club, desayunás allí y luego si necesitás que te hagan un masaje o hacer un trabajo extra lo hacés y luego a la práctica en el campo que comienza entre las 10:15 o 10:30 a.m., cuando no hay vídeo que analizar; no hacemos doble turno en el día, todo el trabajo que se requiere se hace durante la mañana ya que salgo de allí entre 1:30 o 2:00 de la tarde para mí casa, para estar con mi familia y, si hay un espacio o si llego no muy cansado, entonces aprovecho para salir con ellos de paseo o si no me quedo en mi casa a descansar.