Fito Zelaya cree que Alianza hará buen partido en México al Monterrey

Rodolfo Zelaya, delantero de Los Ángeles FC, de la MLS y exatacante de Alianza, habló con EL GRÁFICO sobre el juego en que los albos igualaron a cero frente a Monterrey, de México, por el juego de ida de octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones.

Para el atacante, que recién comenzó a hacer fútbol con el equipo angelino, fue clave el apoyo que la afición alba brindó en buena cantidad al equipo paquidermo, el miércoles por la noche.

"La verdad es que no me sorprende nada. Sin duda, somos la mejor afición del país y fue un juego muy inteligente el que hizo Alianza. Lástima que no se pudo ganar, pero jugó bien el equipo y con una gran actitud", apuntó Zelaya, desde tierras angelinas.

El juego de vuelta entre Alianza y Monterrey será el próximo miércoles 27 de febrero en la sede de los regiomontanos. Sobre ese compromiso, Zelaya cree que será clave con la actitud que llegue el equipo capitalino para encararlo.

"Va a ser un partido difícil, pero con actitud, garra y buen fútbol, así como se hizo el miércoles, se puede sacar un buen resultado. Esto es fútbol y Alianza tiene un gran equipo y un buen cuerpo técnico. La clave será que tenga la misma mentalidad de ganar. Dios quiera y pasemos esta fase", apuntó Zelaya desde Los Ángeles.