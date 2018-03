Fito Zelaya busca un récord ante Águila

El partido de mañana puede resultar importante para Rodolfo Zelaya, ya que podría convertirse en el máximo anotador de los albos en encuentros ante Águila en torneos cortos.Hasta el momento, Fito lleva siete frente a los emplumados, todos conseguidos en la presente década, lo que ha sido suficiente para empatar en el liderato de esta lista a Adonai Martínez, que también marcó siete.En caso de perforar la portería mañana, Zelaya quedará en solitario como el máximo verdugo negronaranja. El delantero tiene confianza de golear y seguir ayudando al equipo a llegar a lo más alto de la tabla.“Considero que hay un buen nivel, el equipo ha hecho bien las cosas, al inicio del torneo. La idea es mantenerse igual para lograr la clasificación y buscar el título”, expuso el delantero.Si bien es cierto que Zelaya no ha sido muy constante en la titularidad en los últimos encuentros, sabe que debe aprovechar la oportunidad.“Los últimos partidos me ha tocado estar en la banca del equipo, pero quien manda es el cuerpo técnico. Yo estoy a la disposición siempre. No voy a negar que a uno le gusta siempre jugar de titular, pero al final hay alguien que manda y uno tiene que acatar órdenes. Estoy tranquilo. Si me toca jugar 15 o 30 minutos entraré para ayudarle a mis compañeros. Lo bueno es que el equipo anda bien, independientemente quién entre a la cancha”, expresó el atacante.El entrenador Jorge Rodríguez aseguró que Zelaya es una buena opción en la delantera y si lo considera conveniente puede estar desde el inicio.“Tenemos un equipo completo, con jugadores que nos pueden responder en cualquier momento. Los que entran son quienes considero que están en mejores condiciones, que es lo más importante”, comentó.La primera vez que Zelaya le anotó al Águila fue en el Clausura 2011, en el encuentro que perdieron 3-2, y logró descontar en el marcador. En ese mismo certamen vino el despertar del delantero, que consiguió un doblete en la recordada victoria 4-2, una de las tardes más memorables de los albos y del mismo Zelaya.Luego hubo otros encuentros en los que los tantos de Zelaya fueron claves, como el que anotó en el estadio Juan Francisco Barraza en las semifinales del Apertura 2015, cuando marcó el gol de empate 2-2 que le dio la clasificación a la final a los albos, en la que a la postre consiguió su último título.