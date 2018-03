Fito Zelaya: “Nunca busqué dañar a Joel Almeida”

El atacante nacional del campeón Alianza, Rodolfo Zelaya, habló del buen momento que pasa su equipo, de sus sensaciones por acercarse al gol 100 con la camiseta aliancista y además recalcó que su expulsión del pasado jueves por la noche ante Santa Tecla fue producto de una mala interpretación del juez Jaime Herrera cuando éste consideró que el balonazo que mandó Zelaya sobre el cuerpo del portero Joel Almeida tras anotar el tiro de penal que sancionó al minuto 56’ fue con dolo, por lo que admitió que ha aprendido la lección y que nunca más repetirá esa acción cuando anote un tiro penal.

¿Qué conclusiones sacaste de tu expulsión ante Santa Tecla el pasado jueves por la novena fecha de la liga nacional?

Realmente fue una jugada desafortunada, nunca tuve la intención de lanzarle la pelota al “Pituka” (Joel Almeida), nos llevamos bien con Joel y no tenía la necesidad de hacer un acto así, nada más que tengo la costumbre que cada vez que cobro un penal y lo anoto me gusta pegarle de nuevo a la pelota pero hasta allí, pero la gente puede verlo de la manera que quiera, los periodistas también, pero sé que no fue intencional y los que me han visto cómo he pateado los últimos penales en la liga saben bien de esa costumbre que tengo, no tengo necesidad de golpear a nadie y en este caso al portero de Santa Tecla.

¿Fue eso lo que le dijiste al juez Herrera cuando se dirigió a vós para mostrarte la tarjeta roja?

Le dijo lo mismo que estoy declarando, pensó que había sido una agresión de parte mía sobre Almeida pero nada que ver, habrá que esperar cuántos partidos me sancionarán, espero que solo sea uno porque nunca tuve la intención de dañar físicamente a “Pituka”.

¿Qué experiencia te hereda todo esto, seguirás con tu costumbre de golpear otra vez la pelota cuando anotes de penal?

La verdad es que me queda de experiencia, ahora ya no volveré hacer esa acción, no sea que vaya a golpear a otro portero o al mismo árbitro. La verdad me quitaré ese hábito que tenía cuando cobraba penales como lo hice ante Limeño, FAS, Sonsonate y ahora a Santa Tecla ya que reitero que le pegué mal a la pelota cuando anoté el penal y ésta se fue directa al cuerpo de Almeida.

¿Qué reflexiones hiciste en el camerino de todo esto tras tu expulsión?

Me sentí tranquilo, mi conciencia estaba igual porque sabía que nunca quise dañar a nadie con esa acción y nada, solo la experiencia ganada, los errores sirven para que aprendás de ellos y que nunca más los vuelva a repetir en mi carrera.

En la jugada del penal, ¿el portero Almeida te agarró o esa acción fue sobre un compañero tuyo?

La jugada esa del penal proviene luego que Almeida me tapa el remate y la pelota choca primero en el poste y luego me cae en mi espalda y el “Cabrita” (Juan Carlos Portillo) estaba cerca de esa acción y Almeida esd quien lo toca y fue allí cuando el árbitro sanciona el penal, nunca fue sobre mi persona, fue contra Portillo cuando Almeida intentó atrapar el balón fue que botó al “Cabrita” para sancionar el penal.

¿Lograste platicar después con el técnico Jorge Rodríguez sobre esa acción que terminó en tu expulsión?

Sí, pedí disculpas a él y al grupo por el error que cometí, nunca quise hacerlo, pedí disculpas al grupo por haberse sacrificado más de la cuenta desde que salí de la cancha y los felicité por el esfuerzo y la victoria ante un rival incómodo como es Santa Tecla ya que era complicado terminar el juego con un jugador menos.

¿Qué sensaciones guardás al saber que estás a un solo gol para sumar 100 con la camiseta de Alianza?

Emocionado, sumo por el momento 107 goles en mi carrera en liga mayor en el país y saber que estoy a un solo gol de sumar 100 con la camiseta de Alianza me llena de orgullo. Ojalá pueda cumplir esa cifra muy pronto, es lindo pensar que estoy ante una cifra histórica en la vida deportiva del equipo en primera división, ser el primer futbolista de Alianza que alcanza una cifra centenaria de goles es emocionante saberlo y espero seguir anotando más goles para Alianza.

¿Considerás que el invicto había acomodado al plantel en la cancha y que en los dos últimos partidos han logrado mostrar más garra?

Realmente sí, no sé si era acomodamiento pero es cierto que bajamos nuestro nivel en la cancha pero es normal, el fútbol es así, hay altas y bajas en un torneo y siento que mucha gente sin saber motivos critica por criticar, sin saber las verdaderas razones por la cual un equipo sufre esos bajones, de afuera se hace fácil criticar pero hay que valorar que el equipo está haciendo un gran esfuerzo y que la labor de todo el cuerpo técnico está acorde a ese esfuerzo. No es fácil llegar a 39 partidos sin perder, mucha gente que posiblemente no sean de Alianza lo puede mirar fácil, lo mismo sucede con ciertos periodistas que les gusta hacer polémica de cualquier cosa o simplemente criticar sin ningún argumento, la verdad nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que queremos, lo que trabajamos, siempre habrá partidos buenos o malos, en el fútbol no siempre se ganará o se jugará bonito y eso mucha gente fuera de Alianza no entiende.

¿Está este Alianza para terminar bicampeón invicto?

Siento que sí, posiblemente lo miro bicampeón, no sé si lograremos hacerlo invicto pero estamos para ser protagonistas en el torneo, tenemos el mejor plantel y hay que demostrarlo en cada partido, por allí podemos caer en un bache o nos pueden ganar y eso es normal, pero nuestra mentalidad es ganadora y salimos de esa manera en todos los juegos, es algo que ha ayudado para ser un grupo fuerte, unido y con deseos de seguir escribiendo la nueva historia de Alianza.