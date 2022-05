Fito Zelaya: "Hicimos buen partido, pero ellos aprovecharon los contragolpes"

Alianza no pudo continuar con su buena racha sobre lo último de la fase regular del torneo y cayó ante Águila en el Barraza sumando su cuarta derrota del certamen.

El goleador histórico de los albos ingresó en la parte complementaria y pese a que logró convertir el gol del empate, el campeón no pudo sostener el marcador y los goles de Kevin Melara y Dixon Rivas sentenciaron las esperanzas albas.

"Creo que hicimos un buen partido pero ellos aprovecharon dos contragolpes. Al final nos duele pero nos toca estar tranquilos y ver con que rival nos toca en cuartos", dijo el delantero del Alianza, Rodolfo Zelaya.

Hay que recordar que para el choque ante Águila, los albos contaban con seis bajas como el caso de Romero, Monterroza, Orellana, Jiménez, Rivas y Arizala, por lo que Milton Melendez tuvo que optar por un equipo alternativo en la tarde del Barraza.

"Traíamos cuatro puntos de ventaja sobre el segundo lugar, nosotros siempre queremos ganar los partidos. Sabíamos que era un partido importante y nos hacían falta algunos jugadores como 'Cabrita' (Juan Carlos Portillo), Marvin (Monterroza), Henry (Romero) por decir algunos", explicó el jugador albo.

Es importante destacar que el delantero nacional volvió a anotar en el torneo y lo hizo por segunda vez consecutiva luego de su tanto ante Marte.

"Gracias a Dios se me dio la oportunidad. Me había costando al principio pero gracias a Dios me he estado reencontrado con los goles", expresó Fito.

Ya para finalizar, el atacante valoró la posición en la que quedó el conjunto paquidermo nuevamente previo a iniciar los cuartos de final ante Firpo.

"Tenemos 10 torneos consecutivos quedando en primer lugar, muchos lo ven fácil pero no lo es y ahora hay que preparar los cuartos", agregó Fito.