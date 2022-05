Fito Salume: "La final la ganará el que más quiera la copa"

Adolfo Salume, propietario de Alianza y uno de los patrocinadores de Águila habló con los panelistas de "El Güiri Güiri al Aire" para hablar de la previa de la final entre albos y emplumados.



Desde que se conocieron los fi alistas del Clausura, uno de los nombres que ha salido en muchas pláticas de los aficionados es la del propietario de Alianza, quien también tiene injerencia en el cuadro migueleño.



El dirigente se sintió contento por la clasificación de ambos equipos y mencionó lo siguiente sobre el juego del domingo: "Lo que yo he hablado o palpado con diferentes personas es que los dos equipos dejarán el todo por el todo. El domingo la va a ganar el que más la quiera".



Una de las preguntas que se le hizo al señor Salume fue sobre la injerencia que tiene en ambos equipos y en la toma de decisiones, sin embargo, el mandamás le dejó toda la responsabilidad a las juntas directivas.



"Tanto Alianza como Águila tiene su propia junta directiva y manejan sus propios intereses. No es fácil porque siempre se presentan retos para renovar al equipo. Cada equipo decide cual es el plantel que quiere formar", explicó Salume.



Hay que mencionar que una vez más los precios de la final entre estos dos wquipos volvieron a estar elevados y Adolf Salume apuntó que eso se maneja desde las directivas y son varios factores que se toman en cuenta incluyendo como llegan los finalistas de turno.



"Yo me he mantenido al margen de los precios, eso lo han decidido las dos juntas directivas y se toman en cuenta el espectáculo y los los precios de las finales anteriores", dijo Fito.



Hay que recordar que a mitad de este torneo, Milton "Tigana" Meléndez anunció que no continuará en el banquillo de Alianza y regresará a la dirección deportiva, sin embargo, el propietario del cuadro capitalino no confirmó ni desmintió dicha operación y que se hará un anuncio oficial después de la final dónde el resultado puede derivar en otra decisión.



"El resultado de la final puede incidir no solo en el entusiasmode la junta directiva pero también en el entusiasmo del mismo 'Tigana' porque hay que recordar que dirigir a Alianza, Águila o FAS requiere mucha presión. El futuro de Tigana lo podemos hablar luego de la final", explicó Salume.



Ya para finalizar, el dirigente analizó el camino de ambos equipos de cara a la final del torneo y remarcó la regularidad de ambos para alcanzar el juego definitorio.



"Los resultados de ambos me parecen loables. Ambos fueron los mejores y no hubo un finalista que haya clasificado en octavo lugar como lo permite el formato", agregó el propietario de Alianza.