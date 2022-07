Fiscalía allana FESFUT en investigación de dos delitos

La Fiscalía General de la República allanó por la mañana las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), el domicilio de su presidente y de la oficina contable que ha hecho las últimas dos auditorías a esa institución deportiva. Según personal del ministerio público presente en esos procedimientos, se investiga la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos.

Entre otros documentos, los fiscales se habrían llevado actas de la junta directiva de la FESFUT, documentación contable y pruebas sobre el manejo de algunos fondos. "Hay indicios de un aumento de patrimonio no justificado", sostuvo uno de los oficiales de la Unidad Penal del Estado, quien explicó que la FGR ya cuenta con insumos y quiere cotejarlos con lo que la Federación tiene registrado.

Esta actuación fiscal responde al aviso sobre la posible comisión de delitos en la administración del fútbol dado por el Instituto General de los Deportes, según su titular, Yamil Bukele, informó el pasado 3 de mayo. Pese a que sostuvo que no daría declaraciones ni especificaciones al respecto, Bukele abundó en que el aviso mencionaba "al presidente de la FESFUT y su comité ejecutivo”.

Mientras, el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, aseguró al mediodía en una entrevista radial con YSKL que "no hay ninguna anomalía en las auditorías realizadas por INDES". "No hay razón en la tipificación de delitos que están haciendo, es algo que no quiero mencionar pero más adelante vamos a esclarecer, esperaremos que la Fiscalía termine de recabar la información para nosotros presentar nuestro planteamiento", añadió.

Tres de los siete miembros del comité ejecutivo 2018-2022 de la FESFUT participarán otros cuatro años de la administración de la entidad, entre ellos Carrillo, Emerson Ávalos y Américo Rodríguez, después de que la primera división profesional y las asociaciones departamentales de fútbol aficionado los eligieran como sus representantes, respectivamente. Serían confirmados en el comité y se les asignaría un cargo en las elecciones que la Asamblea General del Fútbol tiene programadas para mañana.

Hermetismo federativo

La administración de la FESFUT se ha caracterizado por el hermetismo, incluso cuando la Ley de Acceso a la Información Pública la obligaba a compartir datos acerca de las operaciones que hacía con los fondos que le asignaba el Estado. En enero de 2020, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) solicitó a juzgados de lo Civil y Mercantil la ejecución forzosa de su resolución NUE 70-A-2018, que obligaba a los ejecutivos del fútbol a entregarle a un periodista de Grupo LPG acceso a las actas del comité ejecutivo 2014-2018 y a los contratos de cesión de derechos con las empresas internacionales Media World e Imagina US. Esa diligencia sigue estancada.

La única ventana a través de la cual el público puede enterarse del estado financiero de la entidad es a través de las reuniones anuales en las que los delegados de cada equipo del fútbol federado -primera, segunda, tercera división- y de cada asociación departamental de fútbol aficionado votan a favor o en contra de la aprobación de las cuentas de la FESFUT.

A través de uno de esos ejercicios, en diciembre de 2019, y de la consulta de documentos que consiguió de fuentes que pidieron reserva, LA PRENSA GRÁFICA estableció hace un año que la FESFUT hipotecó sus instalaciones de la colonia Escalón en febrero de 2020 para adquirir un crédito de 500 mil dólares como capital de trabajo.

El dinero debía servir para paliar un déficit financiero que rondaría los 600 mil dólares. Curiosamente, la institución saldó el préstamo en tiempo récord, haciendo un abono final de 421 mil 70 dólares con 62 centavos el 24 de febrero de 2021. Para hacerlo, debió estirar los procedimientos que contemplan sus estatutos, solicitar una enmienda al acta de uno de sus congresos ordinarios y someter a aprobación de los asambleístas un presupuesto que no incluía el potencial ingreso de ese dinero a sus arcas.

Como principal justificación de aquel déficit en sus finanzas, documentos de la FESFUT consignaban un desbalance de 392 mil 583 dólares con 40 centavos provocado por la construcción de un hotel en el que empleó fondos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), y por el otro, un saldo financiero en rojo de 415 mil 29 dólares con 55 centavos, según se desprende del acuerdo número 6 de la sesión de comité ejecutivo del 21 de octubre de 2019 y de documentos relativo al Congreso Extraordinario firmado por el secretario general Luis Pérez, el 14 de diciembre de 2019.