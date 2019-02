Firpo y Sonsonate tendrán duelo vital por no descender

Luis Ángel Firpo se juega esta noche en casa gran parte de su salvación del descenso cuando enfrente a Sonsonate por la jornada ocho del torneo Clausura y con quien libra una batalla abierta por evitar el descenso directo de la temporada 2018-2019.

Los pamperos, con 19 puntos en la tabla acumulada tras 29 jornadas de liga, reciben en casa al equipo cocotero que está cuatro puntos arriba de los pamperos y que también lucha su propia batalla con Jocoro (26) a fin de cederle su puesto en la penúltima posición general.

La dirigencia de Firpo ha anunciado que ésta noche el argentino Carlos Alberto De Toro Vega debutará en el banquillo pampero luego que el estratega bonaerense de 58 años y con paso por Águila (Apertura 2004) y Atlético Balboa (Clausura 2009) logre obtener el viernes la documentación que lo acredite como nuevo timonel de los usulutecos.

“Los trámites para su inscripción ya están hecho para poderlo inscribir este viernes y que debute formalmente éste sábado ante Sonsonate junto al profesor Gabriel Álvarez ya que primero debemos solventar un inconveniente en la inscripción del asistente que se detectó pero también él debutará en el banquillo este sábado junto al profesor De Toro”, destacó Modesto Torres, pope de los ultralempinos.

Sobre el ambiente que espera en el estadio Sergio Torres, el presidente del equipo tricolor confesó que “tendremos casa llena, el entusiasmo que hay en Usulután por lo que nos jugamos en ese partido es enorme, ojalá los jugadores se comprometan con lo que deben aportar para salir con los tres puntos y que nos acerquemos a nuestro objetivo como lo es salvar la categoría.”

Torres se mostró desconcertado por el hecho que la preventa de boletos inicada ayer en Usulután y San Salvador no haya despertadao el interés en la afición pampera que ellos como dirigencia esperaban.

“El público deja de último momento la compra de boletos ya que la preventa que comenzó ayer no ha movido el interés que pensábamos, pero no dudo que el estadio se llenará”, afirmó el dirigente.



BAJAS SENSIBLES

Sonsonate llegará a Usulután lamentando la ausencia de Jonathan Barrios, el zaguero central que sufrió lesión en el juego ante Águila en casa por la fecha anterior y su puesto podría ser utilizado por Julio Sibrian para que haga pareja con Edson Meléndez y aún es duda en qué condiciones llegará el panameño Armando Polo quien sufre de una severa fatiga muscular.

“Tratamos de no darle mucho trabaja a Armando (Polo) ya que en las últimas fechas se ha quejado de dolor por esa fatiga muscular y solo ha estado trabajando los vierrnes con el grupo. Se le realizó una resonancia en la parte afectada y gracias a Dios no ha mostrado algo grave, solo es fatiga muscular”, subrayó el timonel chalchuapaneco de los cocoteros.

Por su parte, el argentino Carlos De Toro espera con ansia su debut en el banquillo usuluteco pese a que ha tenido poco tiempo de preparar el crucial juego ante los occidentales.

“He hecho siete entrenamientos hasta el momento, por allí he hecho dos días de entrenamiento a doble turno, improvisando porque tengo a dos centrales lesionados y dos jugadores expulsados, uno por cinco tarjetas y una con roja directa, pero la disposición del grupo es de mentalidad ganadora, nos hemos enfocado en el trabajo grupal”, admitió el timonel sudamericano quien alabó la labor de su nuevo equipo ante el Jocoro en la fecha anterior de visita en Gotera.

“Me gustó el orden que mostró y la mantención del balón ante Jocoro antes del gol, eso me brindó otra perspectiva del equipo ya que en el primer tiempo me había brindado otra cara que no me gustó”, admitió. “El sábado espero un buen partido, una entrega plena de los jugadores y un buen resultado, hoy el orden táctico y la concentración son fundamentales, algo muy similar a lo que viví con Águila en el 2004 y con el Balboa ya que recuerdo el titular de El Gráfico que me catalogó como el bombero. Estamos en una situación extrema que nos pondrá a prueba a todos, lo de Gabriel (Álvarez) será fundamental porque ha sido jugador, conoce bien el ambiente y es un profesional en el campo para complementarme”, destacó De Toro en torno a su auxiliar técnico.

El juego está señalado para jugarse a las 7 de la noche y será dirigido por el juez Jaime Herrera.