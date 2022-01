Firpo y Limeño inician el Clausura con objetivos opuestos

Este domingo, el Firpo y el Municipal Limeño iniciarán su participación en el Clausura 2022. Los toros recibirán al cuadro cuchero en el Sergio Torres, a las 3:00 PM, en un partido correspondiente a la primera fecha del certamen.



Los objetivos de ambos equipos para el torneo son muy diferentes. Por un lado, el cuadro usuluteco quiere dar el siguiente paso para pelear por el campeonato; ha tenido buenas campañas en su regreso a la primera división, pero no ha conseguido el boleto para disputar una final.



Mientras que la escuadra de Santa Rosa de Lima tuvo un Apertura 2021 para el olvido; acabó en último lugar de la tabla, dos puntos por debajo de Metapán y llega al Clausura 2022 con la obligación de pelear por la permanencia.



Los toros han hecho movimientos importantes para lograr pelear por el título; lograron mantener en sus filas al trinitense Jomal Williams, quien no solo es el goleador del equipo, sino que además es uno de los mejores jugadores de la liga.



También ya completaron su cupo de extranjeros con los fichajes del portero Darryl Parker, el defensa Gabriel Fernandes Ventura y el delantero Henry Castillo, además de fichar a los nacionales Styven Vásquez, Diego Chávez, Andrés Prado y el experimentado Herbert Sosa.



Los fichajes están conscientes del objetivo de Firpo, y han manifestado su deseo de lograr el título 11 con los pamperos.



“He venido acá porque sé que es una buena institución que compite, que tiene deseos de estar en la fase final, las expectativas son altas. Mi deseo es de llegar a una final, lo cual Firpo también lo está necesitando, porque sabemos de la afición que tiene y la necesidad y las ganas que tienen de estar peleando una final, así que ese es el objetivo, no va a cambiar, creo que todos los jugadores quieren estar en la fiesta grande”, señaló Sosa en su llegada al cuadro usuluteco.



El Limeño también ha hecho varios movimientos en la pretemporada para apostar por la salvación. El cuadro santarroseño contrató al técnico Carlos Romero y trajo de regreso a Rudy Valencia, un jugador con experiencia defendiendo los colores amarillo y azul de la institución. También ficharon a Kevin Sagastizado, Marvin Morales, Carlos Arévalo, Sandro Melgarejo, Javier Lezcano y al goleador histórico Nicolás Muñoz.



El panameño-salvadoreño incluso aseguró que el cuadro cuchero apostará por pelear por estar en la parte alta de la tabla.



"La verdad no estamos mirando hacia abajo, tenemos un gran equipo para hacer cosas grandes y vamos por eso. Estamos pensando en hacer un gran torneo y pelear arriba, obviamente, poder clasificar y así encontrar la salvación del equipo a la vez y han venido jugadores importantes", expresó el artillero.



En las dos ocasiones que se enfrentaron en el Apertura 2021, los equipos empataron por la mínima, tanto en el Ramón Flores Berríos como en el Sergio Torres Rivera, y en ambos duelos, el Limeño acabó el partido sin once jugadores; es más, en el duelo de la segunda vuelta le expulsaron a dos jugadores.