Firpo y Jocoro empatan en Tierra de Fuego: doblete de Peñaranda evita victoria local

El colombiano Raúl Peñaranda evitó que Luis Ángel Firpo cayera en el complejo deportivo ‘Tierra de Fuego’ ante el local Jocoro al firmar doblete para sellar un justo empate a dos goles ante el equipo fogonero en el inicio de la jornada cuatro del torneo Apertura 2022 en el grupo A.



Jocoro había sorprendido con los goles del nacional Juan Carlos Argueta al 58’ y del paraguayo Roque Caballero al 65’ para tomar ventaja en el marcador.



Bajo una fuerte lluvia, fogoneros y pamperos nos regalaron un partido intenso, a tal grado que el colombiano Raúl Peñaranda tuvo su primera oportunidad de gol a favor de Firpo apenas en los primeros segundos del inicio del juego y que el portero Ramírez Carbajal de los morazánicos pudo contener.



La tarjeta amarilla recibida por el contención Iván Castro Suazo de Firpo condicionó su labor en el medio campo usuluteco.



El dominio de los pamperos era evidente ya que de nuevo el portero Héctor Ramírez salvó a los locales al 14’ al rechazar una pelota rematada por Peñaranda a tiro de esquina al realizar una extraordinaria atajada.



Jocoro intentaba llegar a la portería defendida por Óscar Sánchez pero sus intentos no tenían la fuerza necesaria para romper la defensa usuluteca..



Luego de jugar la mitad del primer tiempo, los locales no lograban sacudirse el dominio que ejercía el usuluteco ya que no era capaz de superar la línea defensiva enviada por el técnico Carlos Romero.



Los últimos 15 minutos del primer tiempo el equipo fogonero logró generar sus mejores llegadas ofensivas sobre la portería de Firpo, especialmente al 31’ cuando el paraguayo Franco no logró conectar de cabeza un centro enviado desde la banda derecha, siendo la mejor oportunidad que los locales desperdiciaron en el partido.



Pero Firpo intentaba recuperar el dominio del juego y al 34’ fue el volante Cisneros el que estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de larga distancia que el portero Ramírez Carbajal mandó a tiro de esquina.



El partido estaba abierto y las llegadas en ambas porterías buscando la apertura en el marcador era constante.



El defensor firpense, Diego Chávez, recibió amonestación en la recta final del primer tiempo tras falta sobre el paraguayo Caballero.



El primer tiempo transcurrió rápido en el complejo deportivo Tierra de Fuego donde las acciones de peligro en ambas porterías no permitió que el árbitro Jaime Herrera no concediera más de un minuto de compensación para que ambos equipos se fueran al descanso con un merecido empate sin goles.





PEÑARANDA, AL RESCATE



El segundo tiempo inició con el cambio ordenado por el técnico José Manuel Romero en las filas de Jocoro al enviar a la cancha a Salvador Galindo en lugar de Henri Romero en la zaga fogonera.



El cambio enviado por el profesor Romero provocó que los fogoneros tomaran el control del juego y justo al 58’ la recompensa llegó con el gol de cabeza de Juan Carlos Argueta luego de aprovechar la mala marca de Cristian Cisneros desde la banda derecha para que el centro llegara justo al remate de Argueta quien firmaba así su segundo gol en la liga.



La reacción del técnico Romero no se hizo esperar cuando ingresaron a la cancha el colombiano Iván Riascos en lugar de “Platanito” Galeas y del nacional Jeremías Lemus en lugar de Enrique Contreras.



Jocoro estuvo a punto de aumentar el marcador cuando el paraguayo Oscar Franco remató desviado de la portería de Sánchez luego del cobro de tiro libre ejecutado por Yubini Salamanca.



Era el preámbulo del segundo gol morazánico que llegó precisamente al 65’ a través del paraguayo Roque Caballero quien de cabeza firmaba su segundo gol en el fútbol nacional y el 2-0 a favor del líder del grupo A.



Pero tal como sucedió en la fecha anterior cuando enfrentó en casa al Dragón, la reacción de los pamperos brotó con fuerza y eso gracias al colombiano Raúl Peñaranda quien logró empatar el partido en menos de tres minutos cuando descontó de cabeza al 73’ en una desconcentración de la defensa fogonera y dos minutos después el mismo atacante cafetero empató el partido al aprovechar la mala marca de los jugadores morazánicos para firmar su segundo doblete en el Apertura 2022 y llegar además a cinco goles en la liga para liderar la tabla de goleo individual.



El esfuerzo pampero rindió su recompensa al rescatar un partido que perdía 2-0 a menos de 20 minutos del pitazo final y alcanzar un merecido empate a dos goles ante un rival difícil en su estadio pero que se mantiene aún sin conocer un triunfo al sumar los ultralempinos su tercer empate en el Apertura 2022.