Firpo y Chalatenango igualaron a cero en un partido con pocas luces en Usulután

El partido inició de manera cautelosa por ambas escuadras. Sin embargo, a los tres minutos, Chalate avisó por medio de un tiro de esquina que encontró la cabeza de José Orellana, a pesar de eso el remate se fue por arriba de la meta defendida por Matías Coloca.

Con el correr de los minutos, el cuadro pampero fue manejando los hilos del partido y fue así que al minuto 12, Luis Canales en un contragolpe estuvo cerca de perforar la meta de Arroyo con un disparo fuera del área.



Sin embargo, la tónica del partido se volvió lenta con mucha pierna de por medio en la mitad de la cancha. Tanto pamperos como chalatecos no lograban crear jugadas de peligro y a duras penas por medio de saques de esquina lograban llevar algo de peligro a las áreas rivales.



El ritmo de juego era tan irregular, que el profesor Sánchez removió a su extremo Ezequiel Rivas por el juvenil Leonardo Menjivar para darle otro parado táctico a la escuadra morada.



El profesor Gamarra que aún dirige desde las gradas, se mostró más efusivo en corregir cualquier error defensivo, que alentar a su media cancha y delanteros para acercarse más a la portería de Oscar Arroyo.



Armando Polo no recibía balones para tratar de inquietar la meta de Arroyo. Mientras que los norteños insistieron mucho lanzando balones al Puma Peña para poder pivotear y crear cierto peligro, pero tampoco tuvo suerte el ariete nacional.



Iniciando el segundo tiempo, las posturas de ambos equipos no cambió y fue hasta el minuto 14 del ST que Firpo por medio de Diego Chavarria pudo hilvanar una ocasión dejando solo a Armando Polo contra el arco de Arroyo. Sin embargo, el panameño remató con su perfil menos hábil, el derecho, y su disparo se fue desviado.



En esos compases del partido, los norteños poco a poco fueron cerrando filas abusando mucho de los despejes a sus delanteros. Debido a eso fue el cambio de Herrera por Peña para darle un poco más de movilidad al ataque chalateco.



Ya sobre minuto 75, la desesperación en la afición usuluteca se empezó a notar, ya que significaba el segundo empate en el Sergio Torres.



En ese momento un contragolpe llevado por Armando Polo terminó con el disparo del recién ingresado Edgar Cruz al borde del área, pero la zaguero norteño Orellana detuvo el posible canto de gol en el estadio.



Firpo lo intentaba por medios de trazos buscando a Barahona y Polo pero fue en una pelota suelta dentro del área donde Jefferson Polio tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, pero su tiro se fue muy elevado.



A pesar del esfuerzo de Firpo en los últimos minutos, el profesor Sánchez empezó a bajar el ritmo de juego con faltas y también con muchas sustituciones sobre la hora. Así terminó el partido, con un 0 a 0 que sabe a poco para los locales, quienes se fueron silbados por la afición usuluteca.



Porel otro lado, el cuadro norteño asimiló el punto d ebuena manera ya que lo hicieron en condición de visitante en una cancha donde no sacaban puntos hace varias temporadas.