Firpo y Águila empatan en un derbi accidentado

Firpo y Águila firmaron un empate a cero en el estadio Sergio Torres en un derbi oriental que estuvo empañado por los desórdenes de los pseudoaficionados.



El derbi oriental se jugó de manera intensa dentro y fuera de las gradas en un encuentro que tuvo momentos para ambos planteles.



Águila tuvo un buen primer tiempo dónde fue amo y señor de la pelota pero no capitaliza sus jugadas mientras que Firpo reaccionó en la etapa complementaria buscando la primera victoria de Eraldo Correia como técnico firpense.



El derbi oriental pintaba como uno de los platos fuertes de la jornada tomando en cuenta que se trataba de dos equipos históricos del redondo nacional.



El duelo entre firpenses y emplumados se mostraba como una prueba de reacción para ambas escuadras. Los usulutecos buscaban una victoria que no se les daba desde la primera fecha del torneo mientras que el líder quería dejar atrás la derrota y la pérdida del invicto de la última fecha ante Chalatenango.



El encuentro inició de manera intensa, con ambos conjuntos tratando de tomar dominio del juego. La primera ocasión fue para Firpo, con un disparo lejano de Jomal Williams que parecía que se le complicaba a Benji ya que se desvió en un defensa pero el guardameta nacional logró contener de buena manera.



Poco a poco, Águila tomaría la batuta del mediocampo con Santamaría y Mayén. Precisamente con el volante zurdo vino la primera oportunidad para los visitantes, con un disparo desde el borde del área que se fue cerca del poste izquierdo de Parker.



El equipo de Correia dependía mucho de las internadas de Jomal Williams sobre la banda izquierda y justamente con el trinitense vino un centro que fue con mucha potencia y terminó estrellando en el travesaño ante un Benji Villalobos totalmente vencido.



A partir de ese momento, el encuentro cayó en un bache con mucho pase impreciso y demasiadas faltas en el mediocampo que cortaban los avances de ambas escuadras.



Así finalizó la primera parte, con un Águila que dominó la mayor parte del tiempo pero no tuvo profundidad en el último tercio del campo mientras que Firpo no hallaba la forma de conectar sus hilos y generar en bloque y solamente quedaban a los contragolpes de Williams.



ACCIDENTADO

El inicio de la etapa complementaria tuvo varios inconvenientes entre conatos de violencia y quema de pólvora. En el entretiempo hubo una batalla campal entre seguidores de ambas escuadras mientras que en el pitazo inicial del segundo tiempo,los aficionados pamperos quemaron pólvora dentro del estadio que obligaron al juez José Waldir García a demorar el inicio.



Ya en el tema estrictamente futbolístico, Eraldo Correia le dio paso a Edgar Cruz en lugar de Henry Castillo, quien se vio poco activo en el ataque taurino.



Con el ingreso del 'Keka' el cuadro local mejoró en el ataque y poco a poco empezó a inclinar la cancha a su favor. Precisamente fue Cruz quien tuvo la primera ocasión para los toros en el segundo tiempo con una media vuelta al borde área y un zurdazo que se fue arriba de la cabaña rival.



Águila no se quedó atrás y Kevin Santamaría sirvió en profundidad para Maciel pero a la hora de enfrentarse a Parker, el portero tico logró frenar el disparo de punta.



Firpo no cesó en su ímpetu y con más ganas que fútbol sigue incomodando la portería de Benji con Edgar Cruz como principal amenaza.



Sobre los 80 minutos, Christopher Gales anotó un tanto para Firpo que no subió en el marcador. El volante aprovechó un rechazo corto de Benji tras un tiro de Jaime Ortiz pero a la hora de conectar solo contra la portería, se encontraba en posición adelantada.