Firpo viajará a San Miguel sin sus dos atacantes foráneos

Malas noticias en la interna de Firpo que jugará con dos bajas importantes ante el Águila este viernes por la tarde en el inicio de la jornada seis de la primera fase del torneo Apertura 2020.

El plantel ultralempino no contará ante los emplumados con su dupla de atacantes extranjeros tras conocerse que su goleador, el panameño Armando Polo sufre de una rotura fibrilar en su pierna izquierda y el nigeriano Fredrick Ogangan se fracturó la base del tercer dedo de su pie izquierdo.

Ambos jugadores están siendo tratados desde el pasado lunes a solicitud de la dirigencia manuda por el doctor Francisco Herrera en su clínica privada ubicada en la ciudad de Usulután.

"El jugador Armando Polo sufre un desgarro fibrilar de cinco centímetros del semitendinoso de los músculo isquiotibiales izquierdo. Por ahora Polo tiene un tiempo de baja estimado por 15 días", aseguró el doctor Herrera, dueño de la clínica en que se está tratando el delantero panameño de 30 años quien se lesionó precisamente en el partido ante Jocoro.

El galeno usuluteco aseguró que el jugador de los pamperos "está con ultrasonido de alta intensidad, láser en mi clínica en Usulután ya que cuento con el equipo necesario para efectuar dichas terapias. También se le ha tratado al jugador con un plasma rico en plaquetas sobre el músculo afectado, es exactamente una infiltración (inyectado) para acelerar el proceso de recuperación y trabajo de fortalecimiento, pero el consejo que hemos dado al cuerpo técnico de Firpo es que no viaje a San Miguel", confesó el galeno nacional.

Por su parte, el doctor Herrera confirmó que también está tratando al nigeriano Fredrick Ogangan quien sufrió ante Águila el pasado jueves 4 de noviembre una fisura en uno de sus dedos del pie izquierdo, por lo que está por ahora con dos semanas de baja.

"El jugador (Fredrick) Ogangan tiene una fisura de la base del tercer dedo del pie izquierdo, tiene por ahora entre siete a 15 días de incapacidad que inició el pasado lunes 9 de noviembre", afirmó.

Al respecto, Armando Polo lamentó su lesión que lo privará jugar este viernes el partido de cierre de la primera fase del torneo liguero en una cancha difícil.

"Triste por lo que me ha sucedido, tenía todos los deseos de jugar ante Águila, pero la recomendación que me han dado tanto el cuerpo médico del equipo como el doctor Herrera que me está tratando es no viajar ya que podría ocasionar más daño en mi músculo", aseguró el atacante canalero quien admitió que el juego para Firpo en San Miguel es de importancia porque podrían atrapar el segundo lugar del grupo de Oriente.

"El partido es importante para nosotros ya que podríamos estar en el mismo grupo, eso es necesario ganar ya que enfrentar al Águila en la otra fase anima al grupo", admitió el jugador sureño que suma en el Apertura 2020 más de 350 minutos con la camiseta de Firpo y ha anotado dos goles en el triunfo ante Águila por la jornada tres.