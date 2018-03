Firpo toma con mesura su buen momento

Pese a la algarabía que se suscitó al final del partido en que Firpo goleó 4-1 a Isidro Metapán donde aficionados y jugadores se fundieron en un solo abrazo para celebrar el triunfo, el técnico Geovanie Trigueros llamó a la cordura para que no se celebre nada aún ya que a su criterio "hace falta mucho para celebrar de verdad, ha sido solo un gran triunfo, merecido por lo que los jugadores hicieron en la cancha pero que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer".

Trigueros admitió que "el equipo ha venido en ascenso, luego de la derrota ante FAS de visita empatamos en casa ante Limeño, luego sacamos un importante triunfo de visitante en Pasaquina y ahora se ha ganado a un rival complicado, que nos hizo titubear por momentos pero que gracias al empeño de los jugadores se ganó de manera convincente. Estoy contento porque es un grupo humilde, a pesar de todas las inclemencias que está pasando este equipo se logró ganar un partido que no debíamos perder y se cumplió", aseguró con alegría.

Sobre el accionar de su plantel, el técnico ahuachapaneco dijo que "me gustó porque nunca se desanimó, cometimos un error y Metapán nos anotó y se repusieron después. En el intermedio les lavé la cara, hay que hacerle ver al jugador que éste es su trabajo, su compromiso" confesó el técnico criollo.

Trigueros también agradeció al público de Usulután por "el apoyo que he recibido, les tengo mucho cariño y ellos a mí, me lo han demostrado y por eso les pido que gocen este triunfo pero que no celebren nada todavía, se los he dicho a mis jugadores, no se ha ganado nada, faltan siete juegos más y no hay que bajar los brazos, dos derrotas más y caemos de nuevo al pozo, debemos ir el miércoles a Chalatenango con esta misma convicción de ganar que tuvimos está noche, solo así se podrá celebrar que salvamos la categoría y que clasificarnos a la otra fase del torneo."