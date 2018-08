Firpo tiene negociacines avanzadas para su venta

El presidente del Luis Ángel Firpo, Modesto Torres, indicó que hay avances en el proceso de venta de categoría del equipo pampero y que prácticamente tiene decidido que lo cederá a finales del Apertura 2018.

"Ya la decisión la tomé. Ya estuvo. Pero hasta que se realice confirmaré a quién se lo cederé. La negociación por la categoría de Firpo es un hecho. Siempre tuve ofertas por la categoría y no quería venderla para no dejar solo al equipo. La decisión ya está tomada. Creo llegar a un acuerdo a final de este mes y solo me quedará finalizar el torneo", explicó Torres.

El aún presidente pampero aseguró que a cambio recibirá una categoría en segunda división.

"Yo recibiría una categoría de segunda a cambio. La ONG que se llama Firpo no puede desparecer", apuntó el directivo firpense en plática con EL GRÁFICO.

Torres aclaró que el cambio de administración por Firpo no se puede hacer con el torneo en marcha, por lo que será al cierre de esta competencia cuando se realice ese trámite.

"Yo quería vender el equipo completo, no solo la categoría. Creo que casi lo mismo hará don Pedro Contreras al venderle la categoría de Sonsonate al Once Municipal. Yo puedo vender la categoría porque soy el presidente de la ONG y me reservé ese derecho. He venido aguantando, pero veo que a nadie le interesa el equipo", declaró el drigente pampero.

Pero en cuanto al tema de la categoría, José García Ferreiro, dirigente actual del equipo pmapero, dijo que Torres no puede vender la categoría.

"Lo que puede hacer es traspasarla, pero eso tiene que pasar por un proceso de la misma ONG. Él tendría que renuciar a la ONG. Él tiene un periodo de cinco años, tiene los derechos y ese tema (venta de categoría) lo está manejando él", apuntó García Ferreiro.