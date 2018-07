Firpo tiene luz verde para inscribirse en el Apertura 2018

El secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, confirmó que el Luis Ángel Firpo ya tiene el aval del comité ejecutivo de la entidad para poder inscribirse este jueves de cara al Apertura 2018.

De acuerdo con el secretario federativo, el equipo ya no tiene cuentas pendientes por pagar.

Indicó que en la FESFUT están ya los cheques para que el ex timonel asistente Eduardo Lara Moscote y el ex preparador físico Rafael Mariona, pasen a cobrar los últimos saldos pendientes que tenía el equipo taurino.

Ambos trabajaron en el equipo pampero en la temporada 2016 -2017 y fueron asistentes de Ramón Sánchez, quien tuvo que resciliar contrato para que se pudiera inscribir a Eraldo Correia.

Si no se inscribía a Correia en ese momento, el equipo taurino sería desafiliado, porque ya se habían cumplido los dos juegos de gracia que otorgan las bases de competencia de la primera división, aprobadas por la FESFUT.

UN LARGO CAMINO PARA LA INSCRIPCIÓN

Pero antes de todo esto, Firpo tuvo un largo camino por recorrer.

Primero el expresidente del Firpo, Raúl Mendoza Galo, aseguró que se llegó a un acuerdo con el actual titular de la dirigencia pampera, Modesto Torres, para pasar la categoría del equipo usuluteco a nombre de Luis Ángel Firpo. En un primer momento la cesión había sido a mombre de Torres.

Ese era uno de los requisitos que exigía la FESFUT para que Firpo pueda proceder a su inscripción para el Apertura 2018.

"La solución a este tema era bien sencilla. No era nada que no se pudiera solventar con sentarase a platicar. Hemos tenido que ceder para no afectar al equipo. Incluso ya no vamos a recibir menos de la cantidad que estaba pendiente con Torres ($33 mil 938.46 )", apuntó Galo en charla con EL GRÁFICO.