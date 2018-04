Firpo sufrirá un segundo embargo este sábado

Más problemas para Firpo. EL GRÁFICO conoció que este sábado el ex kinesiólogo del equipo, Abraham Rodríguez, cuenta con una órden de embargo en contra de la dirigencia de Firpo, encabezada por Mosdesto Torres.

"Mi abogado y representantes de los juzgados de Usulután ya tinen la orden de embargo para mañana (sábado) en la taquilla de Firpo contra Alianza, en Usulután. Va Policía y Fiscalía para embargar la taquilla. No quiero revelar la cantidad que me deben, pero yo tenía contrato hasta 2019. Si le saco todo el contrato, le saldría caro a este señor, (Modesto Torres, presidente de Firpo)", quien actualmente trabaja con Independiente, de la segunda división.

Rodríguez aseguró que se reunió con Torres, anteriormente, pero no hubo un acuerdo entre las partes, por lo que procedió con el embargo.

"Quiero que me paguen lo que habíamos acordado con Rául Galo. Hice un año seis meses de trabajo. Yo no voy a ir. Solo va el ejecutor y el abogado, a ellos se les va a cancelar", dijo Rodríguez.

Por su parte. Torres dijo que no conoce el caso Rodríguez. "Me di cuenta ayer de esto. Aparentemente, él llegó a un conciliación con Galo, que nuca le pagó. El acuerdo fue con Galo. Es más, yo no lo conozco, Todo aquel que embargue, no me está haciendo a mí un daño, se lo hace al equipo, a los jugadores, que son los que reciben las taquillas. Todos estos problemas no sin míos, son de Raúl Galo. Hasta el final, me doy cuenta de lo que cada quien está haciendo", apuntó Torres en charla con este medio.