La primera división informó que dos de los seis equipos locales en la fecha 9, que se disputa este miércoles 13 y jueves 14 de septiembre, realizaron modificaciones en sus precios, respecto a la información oficial del lunes; mientras que uno dio a conocer nuevas localidades en su estadio.El Luis Ángel Firpo, que se enfrentará al Dragón a las 7:00 de la noche en el estadio Sergio Torres de Usulután, subió $1 a la localidad de general; es decir, pasó de valer $3 a $4. Mientras que el precio de sombra se mantiene en $6, eliminó la localidad de Tribuna ($8) y habilitó la de sillas a un costo de $10.En el caso del Chalatenango, los precios fueron a la baja para el encuentro ante el Santa Tecla, que se disputará a las 6:30 de la tarde, en el estadio Gregorio Martínez. En General, el equipo norteño cobrará $3 y no $4, y en Sombra $5 (y ya no $6). Tribuna siempre costará $10.Finalmente, el Alianza, que jugará el jueves 14, dio a conocer que para el encuentro ante el Municipal Limeño, en el estadio Cuscatlán a las 7:30 de la noche, mantendrá las localidades de General ($4), sol prefente sur para la afición de Limeño ($4), xol preferente norte ($5), Sombra norte ($8) y Platea $15.Sin embargo, no habrá Tribuna familiar; sino Sombra norte familiar, siempre a un costo de $12 y habilitó la Tribuna Individual a un costo de $12.