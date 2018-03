Firpo sigue estando a la deriva

El cuerpo técnico de Luis Ángel Firpo que encabeza Juan Ramón Sánchez sigue sin saber la fecha de inicio de la pretemporada del plantel usuluteco ya que sigue a la espera que la dirigencia del equipo tricolor les comunique el día que cancelará los dos meses de salario pendiente tanto a los jugadores como al cuerpo técnico pampero, así lo ratificó el propio estratega.“Seguimos a la espera que nuestra dirigencia nos comunique el día que nos cancelarán los dos meses y días de salario atrasado que tenemos, mientras tanto nos mantenemos en la postura adoptada de no iniciar la pretemporada hasta que se cancele lo adeudado”, aseguró el técnico nacional.El técnico Juan Ramón Sánchez había planificado iniciar la pretemporada de Firpo el pasado 19 de este mes, pero a raíz que la dirigencia pampera mantiene la deuda salarial tanto con los jugadores como el cuerpo técnico se decidió no arrancar la pretemporada hasta que esa situación se logre solventar ya que “por el momento no hemos tenido comunicación con ellos. He escuchado declaraciones donde ellos han dado a conocer los nombres de cuatro jugadores que llegan para esta temporada, así como la no continuidad del brasileño (Thiago) Accioli. En lo personal las bajas del plantel no serán muchas, se busca mantener en un 99 por ciento el plantel que terminó el torneo pasado, ya tengo en mente los que no seguirán y los daremos a conocer luego que superemos este impasse”, acotó.Sobre el momento que se vive en la interna taurina, Sánchez confesó que “es incómodo ya que seguramente nos acarreará problemas de índole deportiva por el parón forzado, así como también ser el último equipo de la liga mayor que iniciará la pretemporada cuando queda menos de un mes para el inicio del torneo"."Preocupa todo esto, sabemos que iniciar tarde nuestra labor para encarar la liga nos pasará factura pero lastimosamente la situación está así, vamos a encarar esto como corresponde ya que debemos jugar de visita ante el Audaz en la primera fecha y hay que preparar ese juego”, puntualizó.La dirigencia de Firpo oficializó en días anteriores la llegada de los volantes Álvaro Lizama (ex Águila), Óscar Rodríguez (ex Chalatenango), el portero Gustavo Vega (ex Isidro Metapán) y el zaga Moisés Mejía (ex Sonsonate) y está a la espera de contratar al extranjero que sustituya al atacante brasileño Accioli.“Son nombres importantes más un par de jugadores de la reserva que ascenderemos y otro jugador procedente de la segunda división”, indicó Sánchez.