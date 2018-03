Firpo separó a su cuerpo técnico

La dirigencia de Firpo acordó hoy finiquitar el contrato del entrenador Juan Ramón Sánchez. Junto con Sánchez se irán sus colaboradores Rafael Mariona y Eduardo Lara Moscote. Sánchez estuvo más de una año al frente del banquillo usuluteco.



Desde el martes por la noche, la dirigencia de Firpo había quedado insatisfecha por el empate de 1-1 ante Audaz en Usulután. "Necesitamos un cambio y vamos a comenzar a hacerlo. Necesitamos un cambio de cuerpo técnico. No tenemos a nadie aún, pero vamos a comenzar a buscarlo", aseguró el titular de la dirigencia pampera, Modesto Torres, en charla con EL GRÁFICO.



Por su parte, el director deportivo de Firpo, Francisco Jovel, compartió la decisión de la dirigencia del plantel en cuanto a un cambio en el cuerpo técnico. "El perfil del técnico que estamos buscando es que ubique a los jugadores que la gente pide. La gente no se equivoca. A mí me no me gusta meterme en el trabajo del entrenador, pero realmente es mi trabajo. De repente sale con un jugador para un partido y con otro para el siguiente juego. Entonces, creo que los técnicos deben repetir las alineaciones siempre y cuando no pierdan", apuntó el directivo.



La separación del cuerpo técnico del Firpo fue confirmada ayer con un comunicado oficial publicada en las redes sociales del Firpo.

Este jueves por la tarde se confirmó la salida de Sánchez del equipo a través de un comunicado: