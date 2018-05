Firpo se queda sin entrenador; Trigueros lanza críticas a Modesto Torres

Desde antes del juego, Giovanni Trigueros, ahora ex técnico del Firpo, estaba molesto con el presidente del plantel, Modesto Torres. La razón tiene que ver con lo financiero. Hay montos pendientes con él, de parte de la dirigencia pampera, y también con los jugadores.

Esa fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de Trigueros, quien indicó que ante Águila fue su último partido con el conjunto pampero, aunque aún tiene seis meses de contrato por cumplir.

Se fue agradecido con la gente de Firpo por todo el apoyo que le brindaron, pero le tiró duras críticas a Torres, quien desde antes del partido de ayer se había excusado por su ausencia.

"Yo no voy con él ni a la iglesia. Modesto Torres es nefasto. Lo que más me molesta es que no tiene el valor de decirme las cosas en la cara. Con deudas quiere que el equipo clasifique. El jugador tiene que estar motivado para llegar acá. Lo que pasa es que Torres ha venido a vivir del fútbol salvadoreño y está equivocado", apuntó Trigueros.

ESPERA QUE MODESTO TORRES SE VAYA

Sobre la posible salida de Torres de la administración del Firpo, Trigueros espera que sea así, por el bien del equipo.

"Le voy a poner una velita a la Virgen para que Torres abandone, que no sea sinvergüenza. Es un sinvergüenza bien hecho. No estoy hablando con el hígado. Algunos jugadores y yo no hemos cobrado el mes. Eso no puede ser. Gente como Torres están hundiendo nuestro fútbol", apuntó el estratega en charla con EL GRÁFICO.

Trigueros indicó que le molesta que Torres use el nombre del cuerpo técnico para escudarse por los errores que cometió. "No es posible que quiera ser campeón y no saque una cartera. Para eso se necesita inversión. No es posible que el eche por la borda todos los triunfos que Firpo ha logrado", apuntó Trigueros

Por otra parte, Trigueros dijo que en el juego de ida, que terminó en derrota por 0-1,el jueves anterior, debieron haber aprovechado para definir esta serie.

"Águila aprovechó la que tuvo. Pero yo estoy feliz por el grupo. Hubo entrega. Llegamos hasta donde teníamos que llegar", apuntó el timonel.