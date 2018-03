Firpo se fue a huelga indefinida por deuda salarial

La plantilla del Firpo se presentó a la práctica programada para esta tarde, pero luego de una breve reunión los jugadores decidieron no entrenar por la falta de pago de dos meses de salario, correspondiente a septiembre, octubre y lo que va de noviembre.

Eduardo Vigil, volante pampero, aseguró que el equipo se ha mantenido paciente esperando una respuesta favorable, pero hasta la fecha no han tenido un acercamiento concreto con la dirigencia pampera.

"El grupo decidió no entrenar. Estábamos acá a la hora del entreno, esperando a que los directivos se hicieran presente, pero igual, no llegaron y vamos a parar. Tenemos que hacernos sentir. No podemos vivir lo que hemos vivido en torneos pasados", comentó Vigil.

Wilma Torres, volante de los toros, comentó que la situación es díficil para algunos jugadores, ya que deben conseguir dinero para presentarse a los entrenos, en vista de que no son de la zona.

"Tanto yo como varios compañeros somos de lejos, no somos de aquí de Usulután. Pasamos esa incomodidad de que nos cuesta trasladarnos. A veces hay que pedir prestado para trasladarnos acá y eso complica", explicó Torres.

A LOS EXTRANJEROS LES DEBEN MÁS

Pierre Pluchino, delantero venezolano del Firpo, abonó incluso que la situación se torna más complicada para los extranjeros, ya que a ellos se les adeuda dinero del campeonato pasado.

"La situación es insostenible, porque la nueva directiva llegó con esperanza de que esto iba a cambiar, pero ha sido difícil. En nuestro caso, a los extranjeros (Pluchino, César González y Francois Swaby), para terminar el torneo nos faltan 15 o 18 días y cobrar tres meses y medio", apuntó el jugador venezolano.

"Tenemos pendiente septiembre, octubre y parte de noviembre y una deuda que tenemos de mayo. Entonces, es díficil para cobrar 20 días tres meses y medio y, por eso, tomamos la decisión de parar labores", lamentó Pluchino.

Torres manifestó que en los próximos días esperan un acercamiento con la dirigencia, puesto que de lo contario la medida de presión continuará por tiempo indefinido.

De igual manera, Eraldo Correia, técnico pampero, lamentó la decisión de los jugadores, pero aseguró están en todo su derecho de exigir que se les salde lo más pronto posible el impago.

"Tomamos con tristeza está situación. Nuestras probabilidades de ganarle a FAS disminuyen. Quisiéramos entrenar hoy, pero no puedo estar por encima del grupo. Estos muchachos han pasado hambre", reveló Correia.

"El hambre sujeta. La mayoría de los jugadores tienen familias, esposas. El estómago pide. El alquiler de la casa, el teléfono, la luz y el agua. El obrero es digno de su salario", concluyó.

DIRECTIVA DESCONOCE HUELGA

Los jugadores pamperos regresarán mañana al restaurante La Pirraya, en Usulután, y tienen previsto recibir una solución a la problemática para levantar la huelga.

Modesto Torres, presidente pampero, aseguró que desconocía la situación y que por lo tanto, no tiene por ahora una postura fija al respecto.

"No sabía nada. Ahorita estoy hablando con los jugadores y los demás directivos para solventar la situación", abonó.