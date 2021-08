Firpo salió satisfecho del Cuscatlán

El plantel de Firpo y su cuerpo técnico celebraron el empate a dos goles que firmaron este domingo en el estadio Cuscatlán ante el anfitrión Alianza por la fecha cuatro del torneo Apertura 2021 donde marchan aún sin conocer derrota.

Para Luis Canales, autor del gol del empate para los manudos por la vía del penal a falta de ocho minutos del final, el empate ante los albos fue justo.

"Partido disputado y muy sufrido, sabíamos que debíamos de reaccionar al final. Contentos por el empate aunque insatisfechos porque sabíamos que pudimos hacernos llegado el triunfo al final, lo que nos indica que debemos seguir trabajando", dijo.

Sobre el partido, Canales Belloso admitió que "estos partidos ante Alianza siempre son así, se juegan con garra y a muerte. Igual ellos no querían dejar escapar puntos, tampoco nosotros y por eso el partido fue hasta cierto punto brusco, pero contentos por el resultado que nos llevamos", aseguró el atacante capitalino de los usulutecos.

Sobre su penal anotado, Luis Canales dijo que "contento de nuevo por anotar en la liga, gracias a Dios pude ingresar y demostrar que estamos listos para cuando se nos convoca, teníamos ya tres fecha de no hacerlo y mi gol me brinda confianza para encarar bien los siguientes partidos."

Mientras que el preparador físico de los toros, Efraín Solano, aseguró en la conferencia de prensa que "veníamos a sacar un resultado positivo e importante de visitante, al final lo logramos. El equipo luchó hasta el final y cuando Alianza se quedó con un jugador menos hicimos los cambios necesarios para ambiar nuestro sistema de juego y eso nos ayudó para alcanzar el gol del.empate. Nos vamos con la sensación que pudimos haber ganado el juego, al final no se logró, pero satisfechos por la labor de todos", afirmó.