Firpo reencontró la victoria en el Sergio Torres

Luis Angel Firpo logró reencontrarse con la victoria en el Clausura 2017 tras derrotar con un contudente 3-1 a Chalatenango, en un juego en el que el juvenil Alexis Ardón se convirtió en figura con un doblete.César Flores abrió el marcador para los usulutecos, mientras que Williams Reyes descontó por la vía del penalti en el minuto 89.El equipo ultralempino trató de sorprender en el arranque al los norteños, con una llegada por los costados, pero el balón se fue desviada de la portería chalateca.Una de las mejores oportunidades para los pamperos se registró sobre el minuto 12, cuando el exchalateco Miguel Lemus estrelló un balón en el travesaño y pese que le quedó en el rebote, no se pudo acomodar para abrir el marcador.El Chalate no tuvo mayor apuesta ofensiva en el primer tiempo y todas sus llegadas fueron fácimente controladas por la zona baja pampera.En el segundo tiempo, César González se animó a sacar un disparo de larga distancia para doblegar la portería defendida por Kevin Carabantes, quien pese a la estira no evitó el gol.La presión pampera fue constante en el segundo tiempo y el Chalatenango no tuvo el físico suficiente para cortar las llegadas usulutecas.Alexis Ardón anotó un golazo sobre el minuto 74 al rematar de media distancia para dejar sin opciones al portero Carabantes.Cinco minutos después, Ardón anotó otro gol de buena factura al cerrar con un zurdazo un pase de Wilma Torres.Williams Reyes descontó por los norteños, tras el cobro de un tiro de penalti, por una falta dentro del área pampera.